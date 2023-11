Брад Пит на 60: Ето как ще празнува с Инес де Рамон

Б рад Пит планира голямо съвместно празненство за рождения си ден с приятелката си Инес де Рамон.

Звездата от "Боен клуб" и дизайнерката на бижута, които се срещат от една година, имат рождени дни с един ден разлика следващия месец: Брад ще навърши 60 години на 18 декември, а Инес ще отпразнува 31-вата си годишнина на 19 декември.

EXCLUSIVE: Brad Pitt and girlfriend Ines de Ramon planning joint birthday, Christmas and New Year celebration - but 'perfectly happy' couple have no plans to marry as they keep romance 'fun and exciting' https://t.co/HfPSnHHMZe