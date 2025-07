Брад Пит и Анджелина Джоли в нов сблъсък за френската винарна „Шато Миравал“

С ъдебният конфликт между Брад Пит и бившата му съпруга Анджелина Джоли се задълбочава. Актьорът настоява за достъп до лични съобщения, свързани с продажбата на френската им винарна "Шато Миравал".

На 30 юни 61-годишната звезда подаде нови съдебни документи, получени от списание PEOPLE, в които се посочва опитът му да събере показания от Алексей Олийник — служител на Stoli Group. Пит твърди, че Олийник има пряка информация за продажбата, осъществена от Джоли през 2021 г. на дяловете ѝ от имота, съвместна собственост на двамата, на Tenute del Mondo — виненото подразделение на Stoli Group.

През февруари 2022 г. Пит заведе дело срещу 50-годишната Джоли с обвинението, че е извършила продажбата в разрез с предварително споразумение между тях, според което никой не може да продаде своя дял без писменото съгласие на другия. В отговор, през септември същата година, Джоли подаде насрещен иск, в който твърди, че Пит „води отмъстителна война“ срещу нея още от 2016 г., когато тя подаде молба за развод.

Съгласно новия съдебен документ, подаден във Висшия съд на Калифорния, Олийник е отказал да предостави исканите документи и да даде показания, като се позовава на факта, че е жител на Швейцария и не може да бъде принуден от американската юрисдикция.

„Тези искания са пряко свързани с основните твърдения във възраженията на Пит срещу продажбата“, пише в заявлението правният му екип. Те допълват, че информацията отговаря на критериите за допустимост, предвид твърдението на актьора, че Джоли е действала „злонамерено“, като е продала дяловете си на Stoli — компания, за която е знаела, че Пит не одобрява.

Пит и Джоли, които имат шест деца — Мадокс (23 г.), Пакс (21 г.), Захара (20 г.), Шайло (19 г.) и близнаците Вивиан и Нокс (16 г.) — се разделиха през 2016 г., след 12 години заедно и двегодишен брак. Разводът им бе финализиран чак през декември 2023 г.

В съдебни документи адвокатите на Джоли твърдят, че Пит е отказал да изкупи нейните дялове във винарната, тъй като тя не се е съгласила да подпише споразумение за неразкриване на информация. Според екипа ѝ, това е било опит тя да бъде „принудена да мълчи“ за неговото предполагаемо насилие, включително инцидент на частен полет през 2016 г., по време на който Пит е бил „вербално и физически агресивен“ спрямо семейството си. (След разследване актьорът не беше обвинен от властите, а Джоли отказа да повдигне обвинения.)

През май 2024 г. съдия постанови, че Джоли трябва да предостави споразумения за неразкриване на информация, сключвани от нея в продължение на осем години. Целта е да се покаже, че и тя самата е използвала подобни договори — въпреки възраженията си срещу такова изискване през 2021 г.

След новината за съдебното решение, източник, близък до Джоли, заяви пред PEOPLE, че тя се надява Пит най-накрая „да продължи напред“, като прекрати делото си: „За съжаление, докато не оттегли иска си, това семейство няма да получи мира и изцелението, които толкова силно желае и заслужава.“

От своя страна, източник, близък до Пит, коментира, че действията на Джоли по време на продължаващия съдебен спор са причинили „огромни странични щети на хората в и около семейството“.