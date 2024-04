Анджелина Джоли твърди, че Брад Пит се опитва да я „изтощи финансово“

Б ракът на Анджелина Джоли и Брад Пит приключи преди осем години, но съдебната битка все още продължава. И ако въпросите за попечителството изчезнаха от само себе си, тъй като три от шестте деца на бившите съпрузи вече са израснаха, то битката за винарната „Шато Миравал“ продължава с повдигането на нови обвинения.

(Във видеото може да научите повече за: Брад Пит се отказа от попечителство над децата си с Анджелина Джоли)

Така Daily Mail се сдоби с нови съдебни документи, в които страната на Джоли твърди, че бившият й съпруг се опитва да я „изтощи финансово“. Журналистите на изданието проведоха собствено разследване, за да разберат основателността на подобни обвинения, и стигнаха до извода, че в годините след развода холивудската актриса не само не е обедняла, а напротив, е станала по-богата със 100 милиона долара.

