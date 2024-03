Семейна вендета: Битката на Анджелина Джоли и Брад Пит за “Шато Миравал”

А нджелина Джоли и Брад Пит, някогашната сплотена двойка на Холивуд, сега са въвлечени в съдебна битка за френско лозе, което е символ на техния съюз. Двамата, които имат общо шест деца, са въвлечени в ожесточен спор за продажбата на дела на Джоли в “Шато Миравал” - живописно имение, където те си размениха обети през 2014 г. Спорът започна през 2021 г., когато Джоли реши да продаде дела си в лозето на руски милиардер за 67 млн. долара.

Angelina Jolie is not losing in court cases against Brad Pitt over Chateau Miraval despite reports favourable to Pitt that say otherwise https://t.co/0ri2A1oHfB #laineygossip — andrea (@andu_lachina) March 21, 2024

В отговор Пит подаде съдебен иск, с който искаше да анулира продажбата и обвини Джоли, че е навредила на бизнес репутацията му покрай развода им. Въпреки неотдавнашната правна победа на Джоли, Пит е решен да удължава делото, което подхранва спекулациите за ожесточена вражда. Адвокатът на Джоли отхвърли твърденията на Пит като неоснователни, подчертавайки, че съдебното дело е започнало, за да се прикрие предполагаемото насилие. Самата

Джоли не таи злоба към Пит и се надява да сложи край на "несериозното съдебно дело", за да улесни отношенията на семейството им. Това посочва The Times of India.

ALSO https://t.co/gFtY2bRg5s Brad Pitt scores victory against ex-wife Angelina Jolie in legal battle over French winery Chateau Miraval involving Russian oligarch Yuri Shefler https://t.co/JvhGY2BRrJ ~ Story Below #USA #News — Follow @JodyField (@JodyField) March 19, 2024

Съдебната битка не само разкрива сложността на развода им, но и повдига въпроси относно естеството на връзката им и предполагаемото съществуване на споразумение относно лозето. Докато екипът на Джоли остава уверен, че останалите искове ще бъдат отхвърлени, според съобщенията Пит е твърдо решен да търси отмъщение срещу бившата си съпруга. Продължаващата сага отразява предизвикателствата, с които се сблъскват популярните двойки при развода и въпросите, свързани с попечителството, като подчертава емоционалния удар, който може да се стовари върху всички участващи страни.

Докато делото продължава да се развива, наблюдателите очакват развръзката му и се надяват на мирно решение, което да даде приоритет на благосъстоянието на децата на двойката.

Brad Pitt continues his legal battle against Angelina Jolie over the sale of their shared French winery, Château Miraval, to a Russian oligarch. https://t.co/vAm3gpVWLq — SheKnows (@SheKnows) March 21, 2024

В разгара на правните спорове битката на Джоли и Пит за лозето служи като поучителна история за сложността на разплитането на общите активи и важността на намирането на приятелски решения сред различията.

