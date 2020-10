„Бойзон“, хероин, убийство и бизнес за милиарди

Л егендарната група „Бойзон“ си проправя път към сърцата на феновете с изпълнение на живо в „Late Late Show“ в Ирландия през 1993 г.

Облечени в тъмни дрехи, момчетата изпълняват с лекота ефектни танци, пеейки „Light My Fire“, като дават всичко, на което са способни.

Докато Ронан Кийтинг, Шейн Линч, Стивън Гейтли и Кийт Дъфи пеят и танцуват, няма и следа от Мики Греъм. Вместо това на негово място се изявяват други две момчета. Това всъщност са оригиналните членове Марк Уолтън и Ричи Рок, които се разделят с „Бойзон“ точно преди групата да придобие световна слава с „Love Me For A Reason“ през 1994 г.

Какво причинява раздялата и каква е съдбата на забравените членове на „Бойзон“, разкрива „Мирър“.

Само на 18 г, след като побеждава в жестока конкуренция 300 други кандидати, за да намери място в групата, Ричи Рок напуска училище, за да прекара 10 месеца в репетиции. Като син на ирландския музикант Дики Рок, музиката е в кръвта му и по думите, в първите дни фронтменът е той, а не Ронан.

„Станах неофициален лидер. Аз бях този, който организираше всичко – репетиции, срещи, много музикални идеи“, казва Ричи пред „Мирър“. „Записахме три песни и имахме купища фотосесии, за да усъвършенстваме имиджа си. Постоянно репетирахме и бавно се подготвяхме да се превърнем в най-добрата група, излязла от Ирландия след U2.“

Но всичко се разпада, когато Ричи е уволнен за закъснение - само три седмици преди групата да подпише договор с „Polydor“ и да пробие на световната сцена.

„Тогава осъзнах - бях лишен от най-големия шанс в живота си. Звънях на мениджъра Луис в отчаяние, но той никога не ми отговори.“

Три дни по-късно мястото на Ричард в групата е заето от Мики Греъм и в рамките на седмици „Бойзон“ подписва договор за запис с „Polydor“. Момчетата стават сензация за една нощ с първия сингъл „Working My Way Back to You“, последван от „Love Me For A Reason“.

Луис Уолш потвърждава, че е уволнил Ричард от групата. „Уволних го, защото беше непрофесионален. Той беше гнила ябълка, а една гнила ябълка може да развали цялата кошница. Беше твърде голям риск и затова си отиде. Останалото е история. Когато разбрах кой е баща му, си помислих, че ще се държи много по-професионално. Той е от много хубаво семейство и не знам защо се държеше така.“

Докато момчетата печелят милиони, Ричи се мъчи да свързва двата края като диджей и започва да злоупотребява с наркотици, за да се справи с разочарованието.

„Техният успех ме побъркваше. Разкъсах плакатите, които имах на стената си, и изхвърлих албума със снимки на групата. Ако те се появяваха по телевизора, докато гледах с майка ми и баща ми, ги молех да го изключат. След това изтичвах горе в стаята си и включвах телевизора отново и ги гледах мълчаливо с намалена сила на звука. Точно тогава започнах да приемам наркотици, за да блокирам болката. Първоначално това беше екстази, придружено с много алкохол. След това преминах на хероин и пръсках до 200 лири на ден. Когато бях отчаян, отивах при лекаря за метадон“.

След няколко опита за рехабилитация той се изчиства през 2006 г. и работи като видеооператор и фотограф в Гоа, Индия, където живее със съпругата си Садаф Джаван.

Другият забравен член на „Бойзон“ Марк Уолтън има по-различна съдба. Той винаги е твърдял, че групата е негова идея и разказва как е измислил концепцията като 15-годишно момче в училището с Шейн Линч. След това се свързва с мениджъра Луис Уолш, като „започва да сглобява групата“ и е постоянен член, докато един ден просто спира да идва на репетициите.

Ричи си спомня: „Никой не знаеше какво се е случило и никой не смееше да попита. Сякаш беше изтрит от историята.“

Според съобщения в пресата, Марк се е върнал на училище и по-късно се е присъединил към друга група, наречена „Fifth Ave“.

После младежът се премества в Лос Анджелис и прави успешна кариера като музикален продуцент, работейки със звезди от ранга на Дженифър Лопес, Шаги и Енрике Иглесиас. През 2016 г. Марк твърди, че приходите му са скочили до милиарди.

Той споделя: „Никой не очакваше това от мен. И възнамерявам да направя много повече, отколкото да си купя „Ламборгини“ и да си прекарвам времето на плажа.“

Марк се озовава в светлината на прожекторите през 2018 г., когато бившата му партньорка Сабрина Куидер получава доживотна присъда за убийството на 21-годишната френска бавачка Софи Лионе и изгарянето на тялото ѝ в задния двор. Той лети от САЩ за процеса, коментирайки: „Това беше най-бурната връзка, която някога съм имал. Тя имаше много нежен френски акцент, но изведнъж изпадаше в много, много силен гняв и просто да не се интересуваше къде сме. Тя просто полудяваше от нещо тривиално.“