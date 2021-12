Бебето Инлян доказва връзката на динозаврите с птиците

У чени са открили в Китай отлично запазен ембрион на динозавър, доказващ връзката на вида с птиците, предадоха световните агенции. Ембрионът бил в яйце и се готвел да се излюпи, подобно на птиците.

Той е намерен край Ганджоу в южната част на азиатската държава.

Смята се, че е поне на 66 милиона години.

Изследователите са на мнение, че яйцето е отлично запазено, тъй като е било затрупано под купчина свлякла се земна маса.

Учените твърдят, че ембрионът е на беззъб динозавър от семейство тероподи или от род овирапотори. Китайските изследователи са го нарекли Бебето Инлян.

Според изследователя Фион Вайсум Ма това е

„най-запазаният ембрион на динозавър, който е откриван някога“.

Находката дава възможност на учените по-добре да разберат връзката между динозаврите и съвременните птици. Вкаменелостите показват, че ембрионът е бил в позиция, типична за птиците непосредствено преди да се излюпят.

Динозаврите от рода овираптори са били пернати, обитавали територията на съвременна Азия и Северна Америка преди 100 милиона години – 66 милиона години.

