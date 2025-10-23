Любопитно

„Емили в Париж" става „Емили в Рим": Гледайте първия трейлър на дългоочаквания сезон 5

Премиерата на сезон 5 ще бъде на 18 декември по Netflix

23 октомври 2025, 11:20
„Емили в Париж“ става „Емили в Рим“: Гледайте първия трейлър на дългоочаквания сезон 5
Източник: Getty Images

Д овиждане, Париж – чао, Рим! Популярният сериал „Емили в Париж“ сменя локацията си и за новия, пети сезон ще се превърне в „Емили в Рим“. Дългоочакваният първи трейлър на романтичната комедия вече е факт, а феновете нямат търпение да видят как Емили ще живее своя „сладък живот“ в италианската столица.

В сряда създателите на сериала представиха официалния трейлър и обявиха, че премиерата на сезон 5 ще бъде на 18 декември по Netflix.

  • Любов в италиански стил

Видеото подчертава приказната романтика между героинята на Лили Колинс – Емили Купър, и чаровния Марчело (в ролята Еудженио Франческини), с когото тя се запозна още в предишния сезон. Трейлърът започва с кадри, в които двамата се сближават, а връзката им постепенно прераства в дълбока любов.

Новата им романтика е изпълнена със страст, близост и отдаденост. Докато на екрана се редуват сцени на нежност и емоция, глас зад кадър разказва:

„Започваме с красива жена. Към нея се присъединява мъж. Ясно е, че се познават. Неспособни да се откъснат един от друг, в крайна сметка се целуват.“

Малко по-късно към Емили се присъединява и Минди (Ашли Парк), която ѝ казва: „Рим ти отива толкова много.“ Емили, разбира се, не може да не се съгласи.

  • Нови лица и нови приключения

В останалата част от трейлъра виждаме откъси от живота и работата на Емили в Рим, както и първи кадри с нов персонаж – Принцеса Джейн (Мини Драйвър). На официалната страница на Netflix трейлърът е придружен от надпис:

„Сърцата ще се реят по-далеч от всякога, когато ЕМИЛИ В ПАРИЖ се завърне на 18 декември.“

  • Любовта между Емили и Марчело в центъра на сюжета

Лили Колинс коментира: „Марчело е съвсем различно приключение – точно това, от което Емили има нужда. В крайна сметка искаме тя да намери по-добър баланс между работа и личен живот.“

Актрисата добавя още: „Чувствам, че между тях има истинска искра, дълбока връзка и автентична романтика. Голяма част от това ще продължи да се развива и през следващия сезон.“

  • Актьорски състав на сезон 5

Освен Лили Колинс, Ашли Парк, Самюъл Арнолд, Мини Драйвър и Еудженио Франческини, в новия сезон ще видим още:
Филипин Льорой-Бьолие (Силви), Лукас Браво (Габриел), Бруно Гуери (Люк), Уилям Абади (Антоан Ламбер), Люсиен Лависконт (Алфи), Талия Бесон (Женевив), Пол Форман (Нико), Арно Бинар (Лоран Джи), Брайън Грийнбърг (Джейк) и Мишел Ларок (Ивет).
Всички те ще се завърнат в познатите си роли, за да допълнят италианския чар на новия сезон.

Емили в Рим Сезон 5 Нетфликс Романтична комедия Лили Колинс Рим Италианска столица
