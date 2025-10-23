„Емили в Париж“ става „Емили в Рим“: Гледайте първия трейлър на дългоочаквания сезон 5

Д овиждане, Париж – чао, Рим! Популярният сериал „Емили в Париж“ сменя локацията си и за новия, пети сезон ще се превърне в „Емили в Рим“. Дългоочакваният първи трейлър на романтичната комедия вече е факт, а феновете нямат търпение да видят как Емили ще живее своя „сладък живот“ в италианската столица.

В сряда създателите на сериала представиха официалния трейлър и обявиха, че премиерата на сезон 5 ще бъде на 18 декември по Netflix.

'Emily in Paris' Teases Romance in Rome in Season 5 Teaser Trailer https://t.co/UWcYjyJb1J — The Hollywood Reporter (@THR) October 22, 2025

Любов в италиански стил

Видеото подчертава приказната романтика между героинята на Лили Колинс – Емили Купър, и чаровния Марчело (в ролята Еудженио Франческини), с когото тя се запозна още в предишния сезон. Трейлърът започва с кадри, в които двамата се сближават, а връзката им постепенно прераства в дълбока любов.

Новата им романтика е изпълнена със страст, близост и отдаденост. Докато на екрана се редуват сцени на нежност и емоция, глас зад кадър разказва:

„Започваме с красива жена. Към нея се присъединява мъж. Ясно е, че се познават. Неспособни да се откъснат един от друг, в крайна сметка се целуват.“

Малко по-късно към Емили се присъединява и Минди (Ашли Парк), която ѝ казва: „Рим ти отива толкова много.“ Емили, разбира се, не може да не се съгласи.

And here’s what we know so far about the titular marketing executive’s upcoming adventures in the French (and Italian) capital. https://t.co/CyWS4zpNq2 — Vogue Magazine (@voguemagazine) October 22, 2025

Нови лица и нови приключения

В останалата част от трейлъра виждаме откъси от живота и работата на Емили в Рим, както и първи кадри с нов персонаж – Принцеса Джейн (Мини Драйвър). На официалната страница на Netflix трейлърът е придружен от надпис:

„Сърцата ще се реят по-далеч от всякога, когато ЕМИЛИ В ПАРИЖ се завърне на 18 декември.“

Hearts will Rome farther than ever before...



Emily in Paris returns DECEMBER 18 pic.twitter.com/Nij8NVvbOX — Netflix (@netflix) October 22, 2025

Любовта между Емили и Марчело в центъра на сюжета

Лили Колинс коментира: „Марчело е съвсем различно приключение – точно това, от което Емили има нужда. В крайна сметка искаме тя да намери по-добър баланс между работа и личен живот.“

Актрисата добавя още: „Чувствам, че между тях има истинска искра, дълбока връзка и автентична романтика. Голяма част от това ще продължи да се развива и през следващия сезон.“

Актьорски състав на сезон 5

Освен Лили Колинс, Ашли Парк, Самюъл Арнолд, Мини Драйвър и Еудженио Франческини, в новия сезон ще видим още:

Филипин Льорой-Бьолие (Силви), Лукас Браво (Габриел), Бруно Гуери (Люк), Уилям Абади (Антоан Ламбер), Люсиен Лависконт (Алфи), Талия Бесон (Женевив), Пол Форман (Нико), Арно Бинар (Лоран Джи), Брайън Грийнбърг (Джейк) и Мишел Ларок (Ивет).

Всички те ще се завърнат в познатите си роли, за да допълнят италианския чар на новия сезон.