Новият филм на Блейк Лайвли отлага премиерата си за лятото

Ф еновете на Блейк Лайвли ще трябва да почакат още малко, за да видят актрисата да се завърне на голям екран.

Филмовата адаптация на It Ends With Us на Колийн Хувър, с участието на Лайвли в ролята на Лили Блум, ще тръгне по кината на 21 юни, потвърждава PEOPLE. Първоначално филмът трябваше да излезе на 9 февруари.

Blake Lively's Movie 'It Ends with Us' Gets New Summer Release Date https://t.co/KFIjej1LkP — People (@people) January 11, 2024

Актрисата от Gossip Girl също така е и изпълнителен продуцент на филма, който режисира Джъстин Балдони.

Балдони играе Райл Кинкейд, в когото героинята на Лайвли се влюбва. Джени Слейт играе сестра му, а Брандън Скленар играе първата любов на Блум, Атлас Кориган, който неочаквано се завръща в живота ѝ.

„Лили Блум смята, че е намерила любовта на живота си в Райл Кинкейд. Въпреки това, след като тревожен инцидент на малтретиране ѝ напомня за нейното тъмно минало, тя трябва да реши дали само любовта може да продължи брака ѝ. Допълнително усложнява нещата завръщането на първата любов в живота ѝ: мъж, когото тя прие много години преди това, когато той беше бездомен“, гласи резюмето на филма.

„Мисля, че Джъстин Балдони и Блейк Лайвли имат каквото е необходимо, за да съживят тези герои и нямам търпение вие ​​да видите това да се случи“, каза Хувър във видеоклип в Instagram от януари 2023 г., докато говори за филмовата адаптация на нейния роман.

„Толкова съм развълнувана. Дори не мога да опиша колко“