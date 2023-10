„Държим много на самосъзнанието на децата ни“: Райън Рейнолдс откровен за родителството

Р айън Рейнолдс бе откровен относно родителството и психичното здраве на децата си.

"Мисля, че е по-скоро важно да говорим с тях за всичко", казва 46-годишният актьор на събитието Bring Change to Mind Revels & Revelations 11 в Ню Йорк в понеделник. "Искрено е, когато казвам, че проявявам огромен интерес към дните им и към това как се справят".

