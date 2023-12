Бивша асистентка на Вин Дизел го обвини в сексуален тормоз

Б ившата лична асистентка на американския актьор Вин Дизел съди звездата от "Бързи и яростни", обвинявайки го в сексуален тормоз по време на снимките на петата част на франчайза през 2010 г.

Представители на актьора, чието истинско име е Марк Синклер, не отговориха на молбата на Би Би Си за коментар.

В иска Аста Йонасон твърди, че актьорът я е притиснал към стената, докато е се е самозадоволявал сексуално.

