Актриса, която обвини Жерар Депардийо в сексуално насилие, бе открита мъртва

А ктрисата Еманюел Дебевер бе открита мъртва, след като обвини холивудската звезда Жерар Депардийо в предполагаем сексуален тормоз срещу нея, съобщиха френските медии.

Емануел играе Луисън във филма „Дантон“ от 1982 г. заедно с Депардийо, като по-късно напуска светлината на прожекторите след обещаващ старт на кариерата си. Френският вестник Liberation съобщи, че звездата е починала на 60 години.

Actress Emmanuelle Debever has taken her own life after accusing a Hollywood star of allegedly sexually assaulting her, according to French media.https://t.co/KLRfS2lRYf