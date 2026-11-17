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Т рима от задържаните за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив направиха пореден опит да излязат от ареста, но Апелативният съд окончателно отказа да промени мерките им за неотклонение. Сред тях са 17-годишното момиче от Стара Загора, уговорило срещата с Кузев, и двама пловдивчани на 14 и 15 години, съобщава „24 часа“. (Видеото е архивно).

Георги Кузев беше пребит до смърт на 4 август, след като момичето го поканило на среща, представяйки се за 15-годишна. То казало на приятелите си, че ще ловят педофили.

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При нападението младежите нанесли множество удари по тялото и главата на мъжа. Въпреки молбите му да спрат, те продължили да го бият. Гасили цигари в главата му, обръснали веждите му и се снимали с него. След това взели чантата му и го оставили на хълма.

С откраднатите 30 евро си купили дюнери. Кузев все още бил в съзнание и успял да тръгне надолу по хълма, където срещнал човек, който му помогнал. Няколко часа по-късно обаче починал в болница.

Първоначално за престъплението бяха задържани петима младежи, а впоследствие в ареста попаднаха още трима. И осемте са непълнолетни и периодично правят опити да получат по-леки мерки за неотклонение.

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Според информация на „24 часа“ всички задържани признали пред разследващите, че са удряли Кузев, но омаловажавали участието си, като твърдели, че са го удряли леко и само по краката или ръцете. Никой от тях не поемал отговорност за тежките травми на жертвата.

На част от младежите са повдигнати и допълнителни обвинения за грабеж и унищожаване на личната карта на Кузев. Съдебно-психиатричните и психологическите експертизи на осемте задържани все още не са готови.