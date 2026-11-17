Европейската комисия установи предварително, че Temu не е предприела достатъчно ефективни мерки срещу предлагането на незаконни продукти в платформата си и може да е нарушила Законодателния акт за цифровите услуги (DSA).

Според Комисията мерките, въведени от онлайн платформата, не отговарят на изискването да бъдат разумни, пропорционални и ефективни. Проверката е установила проблеми при контрола върху безопасността на продуктите, системата за модериране на съдържанието и санкциите срещу търговците.

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Един от основните проблеми е начинът, по който Temu проверява дали предлаганите стоки отговарят на европейските изисквания за безопасност. Платформата изисква от продавачите тестови доклади само за много малка част от продуктите, а според ЕК дори когато такива документи са изискани, те често не се проверяват.

Комисията посочва още, че Temu определя категории като играчки, електроника и козметика като високорискови, но не им дава приоритет при физическите проверки на стоките. В някои случаи платформата не е предприемала последващи действия след извършените проверки и не е увеличавала контрола въпреки ръста на обявите.

Проблеми и при модерирането

Предварителната оценка на ЕК показва и слабости в системата за модериране на съдържанието. Според Комисията тя се съсредоточава основно върху информацията в самата продуктова обява и върху спазването на правилата на Temu, вместо върху това дали продуктът е безопасен.

Броят на служителите, които извършват човешка проверка на съдържанието, също не е нараснал в същата степен като броя на продуктите в платформата, посочва ЕК.

Критики има и към начина, по който Temu санкционира търговците. Санкциите се налагат на отделни магазини, а не на самия търговец. Така продавач, който управлява няколко магазина, може да продължи да продава чрез останалите си профили, дори след като един от тях бъде закрит.

ЕК посочва още, че търговците могат да извършат голям брой сериозни нарушения, включително да продават продукти, които не са преминали тестовете за безопасност, преди платформата да преустанови дейността на техен магазин.

Temu може да бъде глобена с до 6% от оборота

На този етап констатациите на Европейската комисия са предварителни. Temu има право да прегледа материалите по разследването и да представи писмен отговор и възражения. Предстои да бъде консултиран и Европейският съвет за цифровите услуги.

Ако нарушенията бъдат потвърдени с окончателно решение, Комисията може да наложи глоба в размер до 6% от общия годишен световен оборот на компанията, както и да разпореди допълнителни мерки за отстраняването им.

Настоящата процедура е отделна от нарушението, за което през май 2026 г. ЕК наложи на Temu глоба от 200 млн. евро. Тогава Комисията установи, че компанията не е направила достатъчно задълбочена оценка на системните рискове, свързани с незаконните продукти и вредите за потребителите в ЕС.

През октомври Комисията прие представения от Temu план за отстраняване на това нарушение. Планът предвижда, наред с други мерки, нова оценка на рисковете, анализ на системите за модериране и препоръчване на продукти и проверка доколко предприетите мерки действително ограничават разпространението на незаконни стоки.