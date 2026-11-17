П редседателят на Европейския парламент Роберта Мецола откри церемонията в Брюксел, с която беше отбелязана 20-ата годишнина от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз. В речта си тя заяви: "Благодаря на Андрей Ковачев (квестор на Европейския парламент) и Виктор Негреску (заместник-председател на Европейския парламент), че организирахте това събитие и че събрахте толкова много хора, които помагаха за написването на част от историята на ЕС.

Преди 20 години десетки хиляди се събраха по площадите в България и Румъния, за да отпразнуват приемането на страните си в ЕС. Имаше нещо във въздуха онази нощ, надежда, облекчение, ентусиазъм, принадлежност. За хората на площадите членството в ЕС беше обещание за мир, просперитет и стабилност, обещание за ново начало".

Тя отбеляза, че двете страни не са станали европейски магически за една нощ, защото те са били на европейската карта от хиляди години. "Вие се борихте за свободата да казвате и мислите каквото искате и да живеете в свободните демократични общества, които заслужавате. В този смисъл, присъединяването към ЕС преди 20 години беше като завръщане у дома". ЕС ви приветства с отворени обятия и икономиките ви нарастнаха пет пъти оттогава и хората усетиха това, каза още Мецола.

След това председателят на ЕП благодари за двете държави за работата, която са свършили заедно в последните 20 години и отправи поглед към следващите 20 години.

Малко преди церемонията Мецола сподели пред журналисти: „България е изключително ценен член на Европейския съюз, а постигнатото от страната през последните две десетилетия е впечатляващо“.

В отговор на журналистически въпрос за развитието на страната ни Мецола подчерта приноса на българските евродепутати и възможностите, които членството е предоставило на България. „Виждаме работата на всички български представители в Европейския парламент, както и решенията, които се вземат в полза на страната ви. Когато погледнем възможностите, които членството в ЕС е дало на България, и всичко, което се е случило през последните 20 години, резултатите са наистина впечатляващи“, посочи тя.

Мецола беше попитана и дали България би отговаряла на условията за присъединяване към ЕС, ако днес беше страна кандидат. Председателят на Европейския парламент подчерта значението на България като пълноправен член на европейското семейство.

Заместник-председателят на ЕП Виктор Негреску от своя страна заяви: "За моето поколение ЕС беше обещание че бъдещето ни може да е различно, че децата ни могат да имат възможности, които ние никога не сме имали. Днес изживяваме това всеки ден".

Той продължи: "Преди 20 години се случи нещо невероятно за нас, езиците ни станаха станаха официални езици на ЕС. Видяхме еволюцията на нашите две страни, промени се ежедневието на нашите граждани. Децата растат с привилегии, които за предишни поколения бяха само мечта. Това е смисълът на Европейския съюз".

Андрей Ковачев, квестор на Европейския парламент от своя страна заяви: "С огромно вълнение ви приветствам тук. Една мечта на поколение българи, изпълнението на един от заветите на Васил Левски "да бъдем равни с другите европейски народи" зависи от нашите собствени усилия - направихме това усилие заедно. Преди 20 години България и Румъния се завърнаха в сърцето на европейското семейство".

"За милиони граждани на България и Румъния, това беше момент на надежда, гордост и удовлетворение. В моето детство границата означаваше граничари с картечници, кучета и буферни зони. Но надеждата за свобода и демокрацията надживяха репресиите. Сега сме свободни да ходим, където пожелаем", каза още той.