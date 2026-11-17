М одел от платформата OnlyFans, която преди време стана известна с твърдението си, че е „най-желаната приятелка в света“, се озова в съвсем различен списък с издирвани лица. 29-годишната нидерландка Вера Дайкманс е била арестувана от американската Служба за имиграция и митнически контрол (ICE) веднага след кацането си в Нюарк от Маями на 11 ноември, съобщи The Post.

По разкази на семейството ѝ инфлуенсърката е била закопчана с белезници и отведена с микробус със затъмнени стъкла в центъра за задържане Delaney Hall в Ню Джърси.

Нарушена виза и пропуснато съдебно заседание

Близките на Дайкманс първоначално заявили, че не разбират защо федералните власти са я задържали. Причината обаче изглежда се крие в комбинация от визови нарушения и пропуснати процедури. По думите на майка ѝ Мариана Шолт, моделът пребивава в САЩ с туристическа виза, която категорично забранява извършването на трудова дейност. В същото време социалните мрежи на Вера – където тя има 6 милиона последователи в Instagram и над 875 000 абонати в OnlyFans – са пълни с платено съдържание, заснето в Америка. В момента на ареста си тя пътувала към Ню Йорк за галавечер на UFC, където също планирала да снима.

'World's most wanted' OnlyFans model busted by ICE - as she sobs about conditions in lockup https://t.co/StWxk8qClM https://t.co/QFQDmY7Tp4 — New York Post (@nypost) November 16, 2026

Освен това се оказало, че Дайкманс е пропуснала важна среща с имиграционните власти по процедурата си за „зелена карта“, както и съдебно заседание, за което не получила призовка, тъй като постоянно отсядала по хотели, а не на постоянния си адрес. В резултат на това срещу нея вече има издадена заповед за депортация.

„Не е виждала дневна светлина от шест дни“

Майката на модела веднага отлетяла за САЩ, но останала потресена от вида на дъщеря си. „Вера плачеше, едва я познах в тези затворнически дрехи“, споделя тя пред нидерландското издание AD.

Сестра ѝ Иза разказва за тежките условия в центъра за задържане: „Каза ни, че храната е много лоша, хигиената е изключително занижена, а атмосферата вътре е постоянно напрегната. Спи в общо помещение с още 12 души. Освен това се чувства сплашена от персонала, а прозорците са запечатани и тя не е виждала дневна светлина от шест дни“.

La modelo de OnlyFans "más buscada del mundo" fue arrestada por ICE; lloró por las condiciones de la prisión. https://t.co/nWfZnp7jgZ — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 17, 2026

Телефонът на инфлуенсърката е отнет, а разговорите ѝ със семейството са ограничени до 5 минути от обществен телефон, който се дели от 60 задържани. От нидерландското посолство в САЩ потвърдиха, че са запознати със случая и оказват консулска помощ, но семейството твърди, че дипломатите и адвокатите са безсилни заради издадената заповед за експулсиране.

Вера Дайкманс привлече световното внимание през 2023 г., когато обяви публичен конкурс за гадже с официален формуляр за кандидатстване и се похвали, че е получила над 5000 кандидатури от мъже, готови да я обсипват с луксозни подаръци.