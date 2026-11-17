Н яколко пътници и членове на екипажа на авиокомпания JetBlue са получили наранявания във вторник сутринта, след като полетът им е попаднал в турбуленция по пътя към международното летище Форт Лодърдейл-Холивуд във Флорида, съобщиха официални лица.

Екипите за спешно реагиране са получили сигнали за пострадали малко преди 6:30 ч. сутринта от полет 1717 на JetBlue, пристигащ от Понсе, Пуерто Рико, съобщиха за Си Ен Ен (CNN) от противопожарната и спасителна служба към шерифа на окръг Брауърд.

„Самолетът кацна безопасно около 6:58 ч. сутринта и се насочи към Терминал 3, където екипи на пожарната и спасителната служба бяха в готовност да прегледат хората, съобщили за наранявания. Спасителите идентифицираха петима души с наранявания или нуждаещи се от медицински преглед“, посочиха от службата.

Пострадалите пътници и членове на екипажа са отказали транспортиране до местни болници, уточниха от службата. Няма данни за структурни повреди по самолета.

В изявление за Си Ен Ен от JetBlue потвърдиха, че полет 1717 е попаднал в турбуленция и медицински персонал е прегледал клиенти и членове на екипажа.

„Безопасността на нашите клиенти и екипажи остава наш основен приоритет“, заявиха от авиокомпанията.