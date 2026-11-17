А мерикански разузнавателен самолет RC-135U Combat Sent и извършил мисия над Черно море след продължителен период на ограничено видимо присъствие на американската военна авиация в региона. По същото време на 16 ноември самолет за ранно предупреждение и контрол E-3A Sentry на НАТО е патрулирал край черноморското крайбрежие.

Американският самолет RC-135U с регистрационен номер 64-14849 и позивна JAKE27 е излетял от британската военновъздушна база Милдънхол и се е насочил към Черно море.

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Самолетът е действал в източната част на Черно море, където е извършил няколко обиколки по определени маршрути. За около два часа от полета не са били налични данни за проследяването му, съобщи специализираният авиационен портал „ИтамилРадар“.

RC-135U Combat Sent е специализиран американски самолет за радиоелектронно разузнаване, предназначен за прихващане и анализ на сигнали от чуждестранни радари и други електронни системи. Събраната информация позволява да бъдат оценявани възможностите на противовъздушната отбрана и средствата за радиоелектронна борба.

Според „ИтамилРадар“ появата му е особено значима, тъй като през последните седмици наблюдаваните разузнавателни операции над Черно море са били изпълнявани предимно от европейски самолети и платформи на НАТО.

Сред най-активните са били италианските самолети Gulfstream E-550 CAEW, предназначени за въздушно наблюдение и ранно предупреждение.

Американските военни самолети, които преди това редовно са присъствали в региона, са били значително по-слабо забележими в публично достъпните данни за полетите. Изключение е представлявала разузнавателната платформа ARTEMIS II.

Едновременно с американския RC-135U над района е действал и самолет E-3A Sentry на НАТО с регистрация LX-N90444 и позивна NATO01.

Машината е базирана в германската военновъздушна база Гайленкирхен и е част от съвместния флот на Алианса за въздушно ранно предупреждение и управление.

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Докато RC-135U събира специализирана информация за радиоелектронните системи, E-3A осигурява въздушно наблюдение, ранно предупреждение и координация на военните операции.

Едновременното присъствие на двете платформи е показателно за продължаващото разузнавателно наблюдение в Черно море, където руските системи за противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба остават ключов фактор за регионалната сигурност.

„ИтамилРадар“ отбелязва, че засега не е ясно дали полетът на RC-135U представлява единична операция, или е начало на по-редовно присъствие на американски разузнавателни самолети над Черно море.

Наблюдаваната мисия обаче бележи промяна в картината на публично проследяваните военни полети в региона, където през последните седмици преобладаваха европейските разузнавателни платформи.