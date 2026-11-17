Ч етиринадесетгодишен младеж беше хванат да дрифтира с автомобил по централен булевард във Варна. Нарушението било установено в понеделник от служители на ОДМВР - Варна и Второ районно управление при засилен контрол на пътя.

Дрифт на млад шофьор във Варна свърши с ранено дете

Полицаите спрели колата за проверка заради опасни маневри и грубо нарушение на Закона за движението по пътищата.

Оказало се, че зад волана е непълнолетният младеж, а в автомобила пътували още две непълнолетни лица и едно малолетно дете.

Заловиха 15-годишен да шофира, докато родителите му били на задната седалка

В присъствието на родител на водача са съставени три акта за административни нарушения.