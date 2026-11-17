П енелопе Крус разкри какви неочаквани писма получава от фенове след излизането на новия ѝ филм „Поканата“ (The Invite). В интервю по време на събитието ELLE Women In Hollywood в понеделник, 52-годишната актриса сподели впечатленията си от лентата и не спести суперлативите си за своята колежка и режисьор на продукцията Оливия Уайлд, съобщава People.

„Да работиш с жена като Оливия и да виждаш как съвместява толкова много задачи по такъв невероятен начин, но същевременно остава спокойна и намира време за всеки от екипа, е наистина впечатляващо“, заяви Крус за 42-годишната Уайлд.

Филмът, който разплаква, разсмива и… води до разводи

Испанската звезда, която сияеше на червения килим в червена рокля на Ralph Lauren, призна, че е изключително горда да бъде част от проект със Сет Роугън и Едуард Нортън, който кара публиката едновременно да се смее и да плаче. Най-изненадващи обаче се оказват личните признания на зрителите след прожекциите.

Penélope Cruz Reveals Fans Have Been ‘Thanking’ Her for Their Divorces After Watching ‘The Invite’ (Exclusive) https://t.co/rpMEhWxAmv — People (@people) November 17, 2026

„Някои хора дори ни пишат, за да ни благодарят за развода си! Мисля, че филмът е много честен и може да провокира разговори, които са крайно необходими. Едни ни казват: „О, благодарим ви, това всъщност ни помогна да решим проблем във връзката ни“, а други ни благодарят директно за развода си“, разказа с усмивка Крус.

В „Поканата“ Оливия Уайлд и 43-годишният Сет Роугън влизат в ролите на Анджела и Джо – съпрузи, чийто брак е на тънък лед. Когато канят на вечеря своите енигматични съседи от горния етаж Пина и Хоук (изиграни от Крус и 57-годишния Едуард Нортън), вечерта поема в напълно неочаквана посока, поставяйки под въпрос дали ще разпалят отново искрата, или ще подпалят клечката, която ще изпепели всичко.

Тайната на 33-годишната връзка с Хавиер Бардем

Темата за сложността на интимните отношения кара Пенелопе Крус да погледне и към собствения си дългогодишен брак с актьора Хавиер Бардем. Въпреки че двамата са заедно от близо две десетилетия и се познават от 33 години, актрисата признава, че човек никога не спира да учи.

„Чувствам, че все още се уча. А съм с човек, когото познавам от 33 години, така че наистина го познавам добре. Но има ли ден, в който наистина опознаваш напълно себе си? Не – същото е и с партньора ти“, сподели тя.

Крус и 57-годишният Бардем се запознават още през 1992 г. на снимачната площадка на филма „Шунка, шунка“, но любовта между тях пламва години по-късно – по време на снимките на „Вики, Кристина, Барселона“ през 2008 г., а през 2010 г. сключват брак.