С правянето с мъката и загубата на партньора носи неописуема болка. Някои хора намират любовта веднага, а други чакат с години, преди отново да отворят сърцата си. Шест години след като загуби съпругата си Кели Престън, Джон Траволта разкри, че не затваря сърцето си за нова любов, пише HOLA!

От смъртта на съпругата си насам Джон се учи да живее без нея и цени всеки миг с децата си. В интервю за предаването TODAY на 16 ноември актьорът говори откровено за любовта, докато размишляваше върху семейството, което с много усилия е успял да съхрани.

John Travolta opened up to Craig Melvin about love, loss and the emotional moment his daughter, Ella Bleu, made him cry. https://t.co/1FXQtQGKdT — TODAY (@TODAYshow) November 16, 2026

72-годишният актьор разговаря с Крейг Мелвин, който го попита дали все още е отворен към срещи и нова любов. Траволта даде ясно да се разбере, че не изключва тази възможност. "Е, любовта, всичко това е част от моята същност", каза той. "Така че, знаете ли, дали съм отворен за това? Да.", добавя той.

Актьорът обаче обясни, че романтиката не е била точно на върха в списъка му с приоритети. Вместо това голяма част от последните шест години е посветил на отглеждането на децата си - 26-годишната Ела Блу и Бенджамин, който по-късно този месец навършва 16 години.

"Бяха интересни шест години, в които се грижех за сина си, който беше само на девет, когато това се случи", сподели той. "И за Ела, която също беше по-малка тогава.", добави още.

Той обясни, че е искал да бъде сигурен, че децата му имат нужната опора. "Исках да им помогна да стъпят на краката си и да се почувстват спокойни за бъдещето си и за случилото се", продължи той.

Траволта разказа открито и за реалността да бъдеш самотен родител, след като почти три десетилетия е градил съвместен живот с Престън.

"Когато единият родител си отиде, ти си едновременно и майка, и баща, така че усетих това много силно", каза той. "И двамата стават все по-щастливи с всяка изминала година и се възстановяват все повече от загубата. Така че сме добре.", добави още.

John Travolta revealed he's 'open' to dating again, six years after his wife Kelly Preston died of cancer. https://t.co/PXYa3LPLRy — OK! Magazine USA (@OKMagazine) November 17, 2026

Ела, която участва редом до баща си в режисьорския му дебют Propeller One-Way Night Coach, също го придружи в студиото, за да го подкрепи. Но по думите на Траволта тя е предпочела да остане далеч от светлината на прожекторите. "Тя просто иска да си остане в сянка", пошегува се той.

Макар да продължава да работи в Холивуд, Траволта държи да отбелязва важните моменти в живота на децата си и да пази спомена за Престън жив в семейството им.

Интервюто дойде и две седмици след като Ела му връчи наградата за културна икона на церемонията на наградите за високи постижения в лидерството "Дуайт Д. Оперман" във Вашингтон.

Траволта призна, че речта ѝ го е разплакала. "Моята прекрасна дъщеря произнесе много трогателна реч, която ме накара да се разплача", сподели той пред Мелвин. "С Ела винаги сме имали страхотна връзка.", каза още.

John Travolta is 'open' to dating again six years after tragic death of wife Kelly Preston: 'Love is everything' https://t.co/WeLhpqOfVc — Daily Mail (@DailyMail) November 16, 2026

Историята на Джон и Кели

Двойката сключва брак през 1991 г., след като се запознава по време на снимките на филма "Експертите" (The Experts) от 1989 г. Двамата имат три деца: Джет, Ела и Бенджамин. Семейството им обаче преживява неописуема трагедия много преди смъртта на Престън.

През януари 2009 г. най-големият им син, Джет, умира на 16-годишна възраст, след като получава припадък по време на семейна ваканция на Бахамите. Загубата е съкрушителна и за двамата родители, които и преди това са говорили открито за предизвикателствата при отглеждането на сина си, страдащ от аутизъм и пристъпи.

Години по-късно семейството се сблъсква с нова трагедия, когато Престън умира на 12 юли 2020 г. на 57-годишна възраст след двугодишна тайна битка с рака на гърдата.

Тогава Траволта съобщи за кончината ѝ в емоционално изявление, в което сподели, че тя си е отишла заобиколена от любовта на семейството си.