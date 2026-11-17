Deutsche Bank случайно е изнесла данъчните декларации на Доналд Тръмп по време на първия му президентски мандат, но е запазила грешката в тайна от Белия дом, като настоящият главен изпълнителен директор на банката Кристиан Зевинг е бил наясно с управлението на кризата, сочи разследване на Financial Times .

Пробивът в сигурността на данните през март 2017 г. е описан вътрешно като „ужасна грешка“ от Зевинг, тогава ръководител на частното банкиране на Deutsche, чиито подчинени са следвали стратегия, целяща да избегне разкриването на инцидента пред клиентите.

Доналд Тръмп съди IRS за 10 милиарда долара

Изтичането е станало на 30 март същата година, когато мениджър връзки с клиенти на Deutsche Bank по невнимание е изпратил годишните данъчни извлечения на 1586 сметки в частното банкиране, включително тези на Тръмп, на счетоводителя на един-единствен клиент. Счетоводителят е предупредил банката и е изтрил файла.

Подробности за несъобщения досега инцидент излязоха наяве от изтичането на милиони документи на Deutsche Bank, анализирани от Financial Times (FT) и консорциум от над 200 журналисти по целия свят от медии, включително Der Spiegel, Le Monde и Paper Trail Media.

Тръмп ревностно пази своите данъчни декларации. За разлика от повечето други президенти през последните шест десетилетия, той отказва да ги публикува. По-рано тази година Тръмп дори съди собственото си правителство за най-малко 10 милиарда долара заради изтичането на данъчните му декларации от подизпълнител на Службата за вътрешни приходи (IRS) по време на първия му мандат, което предизвика скандал, когато действащият президент си осигури благоприятно извънсъдебно споразумение.

Класификация: Само за вътрешна употребаДата: Петък, 31 март 2017 г., 14:13:55

ДО: Кристиан Зевинг

ОТ: Франк Кунке

Относно: Пробив в поверителността на данните – Управление на богатството в Америка (WM Americas)

За ваше сведение, в случай че се свържат с вас от американския регулаторен мениджмънт:

В САЩ имаме „проблем“ със сигурността на данните поради това, че мениджър връзки с клиенти е изпратил 1500 страници с формуляри „10-99“ (т.е. подробна данъчна информация и данни за сметки) на дипломиран експерт-счетоводител, който е забелязал по размера на файла, че е изпратен по погрешка, изтрил го е и ни е уведомил.

Задълбочената проверка установи, че формулярите са били в споделена (неограничена) папка в инструмента „On Demand“ (основният инструмент за клиентски данни/съдържание) - освен това [редактирано] ръководи извънредна оценка на правата за достъп съвместно с технологичния отдел (GTO) и оперативния директор на управлението на богатството (WM COO).

Репутационният риск е по-малък от уведомяването на американските регулатори (няма изискване от германския регулатор BaFin), но идва от „възприятието“, че отделните американски щати изискват уведомяване на притежателите на частни сметки (напр. включени са 3 сметки на ДТ, от които 1 на частно лице) - ще се опитаме да оспорим/насочим този въпрос.

С уважение,

Франк

Отношенията на Deutsche с Тръмп започват през 1998 г. През следващите две десетилетия банката се превръща в най-важния кредитор на Тръмп въпреки историята му на неплатежоспособност, оставайки с него дори след като той съди банката заради просрочен заем през 2008 г.

Обиски в най-голямата банка в Германия

До момента, в който Deutsche прекратява новия си бизнес с Тръмп през 2021 г., той все още дължи на германския кредитор над 300 милиона долара.

Гафът на Deutsche се случва във време, когато Тръмп е изправен пред интензивен обществен натиск заради решението си да скрие данъчните си декларации. Банката, която се опитва да остави зад гърба си поредица от етични, правни и финансови скандали под ръководството на Зевинг, започва дискусии как да оправдае укриването на новината за „изтичането на данни“ от засегнатите клиенти.

Огромна дупка зее в мерките за сигурност на ЕС, "оформена като Путин"

В имейл до Зевинг в деня след инцидента Франк Кунке - тогава управляващ директор - казва, че Deutsche ще „се опита да оспори/насочи“ ситуацията, за да избегне уведомяването на клиентите съгласно законите на американските щати, които регулират кога пробивите в данните трябва да бъдат разкривани на засегнатите потребители. В друг имейл Кунке нарича изтичането „катастрофа, но потенциално с ограничена външна видимост“.

Банката все пак уведомява ключов регулатор - Федералния резерв на Ню Йорк - за изтичането. Сред въпросите, които задава, са за потенциалното въздействие върху политически клиенти и дали Deutsche трябва да уведоми клиентите си за пробива.

Укриват ли се документи за Тръмп от досиетата "Епстийн"?

Deutsche оправдава решението си да не уведомява клиентите въз основа на това, че има „ниска вероятност“ информацията да бъде използвана неправомерно, като се има предвид, че счетоводителят не е изтеглил данните, съобщил е за инцидента и е изтрил файловете. Информацията е била изпратена чрез Docusign - услуга за прехвърляне на документи.

На 4 април Кунке информира Зевинг, че е успял да гарантира, че инцидентът няма да бъде обозначен като „пробив в личните/персоналните данни“, а по-скоро като това, което той нарича „освобождаване на цифрова единица“. Фразата не се използва в други документи за изтичането.

В по-ранен имейл Кунке е казал на друг колега: „Трябва да се обединим и да заемем отбранителна позиция, за да потвърдим факта, че не е настъпил пробив в сигурността на данните“ и „да сложим капак на по-нататъшното външно разкриване - по-специално пред притежателите на сметките“.

На 6 април Зевинг казва на Кунке, че е информирал висшите ръководители на банката за заключението, че изтичането „не е регулаторно нарушение“, а по-скоро „ситуация на косъм от инцидент“ (near-miss). Той посочва, че бизнес клонът на Deutsche ще проведе „повърхностно разследване“.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

На 7 април се провежда среща между Deutsche и регулаторите. Кунке казва на Зевинг, че всичко е минало „по план“, освен че Федералният резерв е поискал вътрешна проверка по въпроса. „Много добре! Поздравления“, отговаря Зевинг.

Зевинг добавя, че би било „ОК“, ако инцидентът завърши с „официално разследване“, като допълва: „Това, което се случи, е ужасна грешка“.

Говорител на Deutsche Bank заяви: „Ние не коментираме потенциални, бивши или настоящи взаимоотношения с клиенти. Като цяло на банките е забранено по закон да коментират дискусиите си с надзорните органи в САЩ и докладите за подозрителни дейности, включително тяхното съществуване или несъществуване“.

Кунке не отговори на искането на FT за коментар. Федералният резерв на Ню Йорк отказа коментар. Счетоводителят, който по невнимание е получил документите, заяви, че не си спомня инцидента.