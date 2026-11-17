В сички 19 членове на екипажа на кораба GAS HUSKY, който потъна в Черно море на около 50 морски мили източно от Бяла, са спасени, съобщиха от Министерството на отбраната. В успешната операция по издирване и спасяване се включиха военнослужещи с летателна техника от състава на Военновъздушните сили.
Екипажът на GAS HUSKY изстрелял сигнална ракета от спасителен плот, хората са спасени
Бедстващият плавателен съд се е движил под либерийски флаг с изцяло филипински екипаж. Корабът е превозвал 3400 тона пропан-бутан по маршрута от Египет за Румъния.
Как премина спасителната операция
Включването на военната авиация е станало след искане от Главна дирекция „Аварийно-спасителни дейности“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
Първоначално в района на инцидента е изпратен боен самолет Су-25, който е извършил въздушно разузнаване над зоната на корабокрушението. Именно при този полет е забелязан спасителният плот с бедстващите моряци.
Незабавно е задействана процедурата по евакуация и към координатите е насочен военен хеликоптер „Кугър“ (Cougar). Всички 19 души са изтеглени невредими на борда на машината и са транспортирани успешно до морската вертолетна авиобаза „Чайка“ край Варна.
Активирал се е аварийният сигнал на кораб за газ край Калиакра
Хеликоптерът е кацнал в базата в 13:10 ч., а пет минути по-късно - в 13:15 ч., официално е обявен краят на спасителната операция.