САЩ с предупреждение за риск от терористични атаки в Европа: Има ли повод за притеснение

След трагедията на АМ „Тракия“: Подготвят нови системи за безопасност по магистралите

Екипажът на изчезналия от радарите кораб за газ край Бяла изстрелял сигнална ракета от спасителен плот, хората са спасени

Кметът на Елхово за скандала в Бояново: Изненадан съм, при моите посещения в училището имаше ученици

Товарният кораб BETUL 8 е бил ударен от морски дрон на нивото на водолинията

Тъмната страна на Стивън Хокинг: Стриптийз, островът на Епстийн и съпругата, която се чувствала като „затворник“

Обвиненият за смъртта на кучето в „Кръстова вада“ остава в ареста

„България е изключително ценен член на Европейския съюз, а постигнатото от страната през последните две десетилетия е впечатляващо“. Това заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола в Брюксел по време на специална церемония по повод предстоящата 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния към ЕС.

20 години България в ЕС: От надеждата за европейско бъдеще до Шенген и еврото

В отговор на журналистически въпрос за развитието на България Мецола подчерта приноса на българските евродепутати и възможностите, които членството в Съюза е предоставило на страната.

„Виждаме работата на всички български представители в Европейския парламент, както и решенията, които се вземат в полза на страната ви. Когато погледнем възможностите, които членството в ЕС е дало на България, и всичко, което се е случило през последните 20 години, резултатите са наистина впечатляващи“, посочи тя.

Мецола беше попитана и дали България би отговаряла на условията за присъединяване към ЕС, ако днес беше страна кандидат. Председателят на Европейския парламент акцентира върху значението на страната ни като пълноправен член на европейското семейство.

По думите ѝ годишнината е повод както за равносметка, така и за признание към приноса на двете държави за развитието на Съюза.

„Това е много специален момент за Европейския парламент. Подготвяме се за дългоочакваната 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния. Двете страни донесоха огромни ползи на Европейския съюз, включително чрез работата на своите представители в Европейския парламент“, заяви Мецола.

Тя открои икономическото развитие и свободите, които членството в ЕС осигурява на гражданите на двете страни. Специален акцент в изказването ѝ беше поставен върху присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство.

„Това беше решение, за което Европейският парламент настояваше повече от десетилетие“, припомни председателят на институцията, предаде NOVA.

Според Мецола успехите на България и Румъния показват как европейската интеграция може да променя държавите и да укрепва самия Европейски съюз. Тя изрази надежда, че примерът на двете страни ще бъде отправна точка и за следващите етапи от разширяването на Съюза.

Председателят на Европейския парламент даде висока оценка и на развитието на Румъния, като определи икономическия ѝ напредък като впечатляващ. Тя подчерта ролята на румънските представители в европейските институции и заяви, че страната е в сърцето на ЕС.

„Европейският съюз е много по-добър благодарение на Румъния“, каза Мецола.

Годишнината ще бъде отбелязана и с официална церемония по време на пленарно заседание на Европейския парламент в Страсбург, съобщи още тя.