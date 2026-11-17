19-годишен младеж е обвинен, че е заплашил жена с убийство и я нападнал с кухненски нож в столичния квартал „Надежда“. Случаят е от 16 ноември и се разиграл в апартамент, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

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Според събраните до момента доказателства младежът взел кухненски нож, приближил се до жената и опрял острието във врата ѝ, като заявил, че ще я убие.

След това я ударил с дръжката на ножа по китката и лявото бедро, а под брадичката ѝ нанесъл порезна рана.

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Обвиняемият е осъждан. Той е задържан за срок до 72 часа с оглед опасността да извърши друго престъпление.

Прокуратурата е внесла в съда искане за определяне на постоянна мярка „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.