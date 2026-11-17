С лужбите за сигурност на Северна Македония разкриха терористична мрежа, свързана с иранското разузнаване, която е подготвяла атентат срещу лице на територията на Гърция. При съвместна антитерористична операция са арестувани петима души, а шести се издирва, съобщиха Агенцията за национална сигурност (АНС) и Министерството на вътрешните работи на страната.

Разследването е започнало в началото на 2026 г. в сътрудничество с гръцкото разузнаване и други международни партньорски служби. Целта е била да се установят намеренията на лица, свързани с ирански структури, за извършване на терористични действия.

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„От началото на 2026 г. Агенцията, в сътрудничество с гръцката национална разузнавателна служба и други партньорски служби, както и в координация с Министерството на вътрешните работи, предприе дейности за разкриване на намерения и планове на лица, свързани с чуждестранни, включително ирански фактори, за извършване на терористични актове“, съобщиха от АНС.

Разследващите установили мрежа от лица, свързани с организираната престъпност в Северна Македония, които според службите са действали по преки указания на иранския гражданин Едрис Джахангири Маванех.

Той е идентифициран като лице, свързано с посреднически мрежи на иранските служби за сигурност и разузнаване, включително с наркобоса Наджи Шарифи Зиндашти.

По данни на АНС заподозрените са извършвали логистична подготовка за терористичен атентат срещу конкретно лице в Гърция.

„В координация и чрез обмен на информация с чуждестранни партньорски служби беше разкрит техният начин на действие, включително провеждането на тайни срещи на територията на трети държави, сред които и Иран. Бяха потвърдени връзките им с иранския гражданин, който е основният организатор на планираната терористична акция“, посочиха от агенцията.

Службите твърдят, че Маванех разполага с широка мрежа от посредници и контакти с лица, представляващи сериозен интерес за органите за сигурност.

АНС свързва случая с по-широка практика, при която според агенцията иранските разузнавателни служби използват престъпни организации в трети държави, за да прикриват участието си в операции извън Иран.

Антитерористичната операция е проведена от македонското Министерство на вътрешните работи и Агенцията за национална сигурност с участието на специалното антитерористично подразделение „Тигър“.

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Разследването обхваща шестима граждани на Северна Македония на възраст между 29 и 73 години от Скопие и Куманово.

По съдебно разпореждане са претърсени четири обекта, при което са арестувани четирима заподозрени. Пети е задържан на територията на Гърция и впоследствие предаден на властите в Северна Македония.

Шестият заподозрян се издирва, като според наличната информация се намира извън страната.

При обиските са иззети мобилни телефони, лаптопи, компютри, USB устройства, бележници с контакти, скица с обозначено местоположение, както и огнестрелни оръжия и боеприпаси, част от които са били притежавани без необходимите разрешителни.

Иззетите материали ще бъдат подложени на допълнителен анализ и експертизи.

В хода на разследването са установени връзки между заподозрените и чуждестранни граждани, включително лица, свързани с предполагаеми посреднически мрежи на чужди разузнавателни служби.

Компетентната прокуратура е уведомена за резултатите от операцията, а съдия по предварителното производство е наложил съответните мерки на петимата задържани.

Разследването продължава по подозрения за престъпления, свързани с тероризъм и участие в терористична организация.