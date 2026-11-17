Х ора от цял свят днес могат да се включат в създаването на светлинна вълна, която да обиколи планетата, по случай първия светлинен ден на космическата сонда „Вояджър 1“. НАСА обяви инициативата, за която е създала специален сайт с разяснения и светлинен сигнал, който да бъде излъчен със смартфон или таблет след залеза на Слънцето довечера.

Изстрелян преди почти 50 години през 1977 г., „Вояджър 1“ ще достигне утре, 18 ноември, разстояние от един светлинен ден от Земята, което е 25,9 милиарда километра. Апаратът е най-отдалеченият от Земята обект, създаден от човека. В този ден светлината, изпратена от нашата планета, пристига до него за 24 часа.

НАСА публикува и видео в „Ютуб“ за инициативата. Американската космическа агенция приканва желаещите също така да направят снимки или видеоклипове на светлинния си сигнал, както и да качи в социалните мрежи, като се отбележи @NASA.

„Вашата светлина може да е съвсем малка, но моментът е голям. Сияйте ярко, облечете се в златисто и се присъединете към световната вълна от светлина в чест на пътешествието на „Вояджър“ към дълбините на непознатото“, написа агенцията на уебсайта си.

Космическите апарати „Вояджър 1“ и „Вояджър 2“ са създадени, за да изследват външните части на Слънчевата система, възползвайки се от подреждане на планетите, което се случва веднъж на 176 години. „Вояджър 1“ навлиза в междузвездното пространство през 2012 г. Следвайки различна траектория, „Вояджър 2“ навлиза там през 2018 г. И двата космически апарата продължават да предоставят уникални научни наблюдения на средата отвъд хелиосферата – защитния балон, създаден от Слънцето.

„Златната плоча на Вояджър“, поставена на борда на двата апарата, съдържа звукозаписи и изображения, представящи разнообразието на живота и културите на Земята. Сред тях е песента „Излел е Делю хайдутин“ в изпълнение на българската народна певица Валя Балканска.