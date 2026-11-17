С транният случай на Наталия Грейс не спира да става все по-заплетен през седемте години след ареста на нейните осиновители.

Грейс, която страда от рядка форма на нанизъм, наречена диастрофична дисплазия, е осиновена от Украйна от Майкъл Барнет и Кристин Барнет през 2010 г. Три години по-късно семейство Барнет се мести от Индиана в Канада с трите си други деца, оставяйки Грейс сама, пише PEOPLE.

През септември 2019 г. срещу семейство Барнет са повдигнати множество обвинения за пренебрегване на лице под тяхна опека. След повдигането на обвиненията те заявяват, че Грейс е възрастен човек, представящ се за дете.

Години по-рано, през 2012 г., те законно променят годината на раждане на Грейс от 2003 на 1989 г., което би я направило на 22 години по това време. Семейство Барнет също така твърдят, че Грейс, която наричат „измамник“ и „социопат“, е била решена да навреди на семейството им.

Грейс последователно отрича всички обвинения на Барнет и разказва своята версия в документалната поредица на ID „Странният случай на Наталия Грейс: Наталия проговаря“, чиято премиера беше през януари 2024 г.

„Във всяка лъжа има скрита истина, но трябва да копаеш достатъчно дълбоко, за да я видиш“, казва тя в документалната поредица. „Няма да им се размине. Това е моята страна на историята.“, добавя тя.

И така, къде е Грейс сега? Ето всичко, което трябва да знаете за това как изглежда животът ѝ днес.

Коя е Наталия Грейс?

Грейс е сираче от Украйна с форма на нанизъм, наречена спондилоепифизарна дисплазия конгенита. Тя пристига в Съединените щати през 2008 г. и живее в няколко приемни семейства, преди Майкъл и Кристин да я осиновят през 2010 г.

По това време двойката от Индиана вярва, че осиновява 6-годишно момиче. Скоро обаче семейство Барнет започват да се съмняват във възрастта ѝ, като твърдят, че Грейс има окосмяване по пубиса, постоянни зъби и менструация, съобщава ID.

През 2012 г. семейство Барнет подават молба до съда в окръг Марион за законна промяна на възрастта на Грейс от 8 на 22 години, актуализирайки годината ѝ на раждане от 2003 на 1989 г. По-късно, през октомври 2019 г., Майкъл разкрива в предаването „Добро утро, Америка“, че семейството е смятало, че тя може да е дори на 33 години.

На следващата година, през 2013 г., семейството настанява Грейс в апартамент в Лафайет, Индиана, след което се премества в Канада с тримата си синове и прекъсва всякакъв контакт с нея.

Историята на Грейс привлича общественото внимание през 2019 г., когато прокурорите в Индиана повдигат обвинения срещу семейство Барнет за пренебрегване на лице на издръжка.

Впоследствие Майкъл и Кристин заявяват пред множество медии, че вярват, че Грейс е възрастен човек, представящ се за дете, и че е възнамерявала да причини вреда на семейството им.

„Очевидно е, че документите ѝ са фалшифицирани. Това е възрастен, маскиран като дете“, казва Майкъл през ноември 2019 г. в предаването на д-р Оз. „Заведохме я в стрес център, за да бъде прегледана, тъй като има мисли да нарани другите, и тя заявява на глас, че се опитва да убие Кристин.“, добавя той.

През двете години, които тя прекарва при семейство Барнет, двойката твърди, че Грейс се е опитала да отрови кафето на Кристин, опитала се е да я завлече към електрическа ограда и е поставяла прозрачни кабарчета с острието нагоре по стълбите, за да ги настъпят.

Грейс отрича твърденията им и поддържа версията, че е била дете, когато семейство Барнет са я осиновили.

Къде отива Наталия Грейс, след като напуска семейство Барнет?

Според изданието Lafayette Journal and Courier Грейс живее с друга двойка от Индиана, Синтия и Антуон Манс, и техните деца от 2013 г. насам.

Твърди се, че тя се запознава със Синтия, след като семейство Барнет я настаняват в апартамент в Лафайет, и Синтия кани Грейс да се премести при тях само дни след първата им среща.

През 2016 г. Синтия и Антуон подават молба да станат законни настойници на Грейс, но е необходимо съдебно заседание, за да се определи дали Грейс е непълнолетна или пълнолетна по закон. След като съдия постановява, че Грейс е юридически пълнолетна, семейство Манс оттеглят молбата за настойничество, но Грейс продължава да живее с тях.

След съдебната битка на Грейс със семейство Барнет и последвалото медийно внимание, Синтия и Антуон застават на нейна страна. През 2019 г. двойката се появява заедно с Грейс в шоуто на д-р Фил, уверявайки водещия д-р Фил Макгроу, че тя е била непълнолетна и никога не е проявявала агресивно поведение към никого в тяхното семейство. Синтия също така свидетелства в полза на Грейс през 2022 г. на процеса срещу Майкъл.

Грейс е осиновена от Синтия и Антуон през 2023 г., но това, което изглежда като щастлив край, е разрушено от шокиращ обрат в края на последния епизод на „Странният случай на Наталия Грейс: Наталия проговаря“.

Продуцентите на предаването получават тревожно телефонно обаждане от Антуон. „Нещо не е наред с Наталия. Това момиче не е на себе си“, твърди той в запис на разговора. „Чувствам, че тя е врагът в къщата. И тя ни каза, че сме я държали като заложник. Изкара ни така, сякаш ние сме враговете.“, добавя още.

Тогава Синтия казва по телефона: „Наталия забива нож в гърба на семейството си заради пълна лъжа.“

„Тя е правила и други неща, но това беше ново дъно“, продължава Антуон. „Наталия няма чувства към нищо друго, освен към себе си. Приключихме. Приключихме с нея.“, добавя той.

Грейс напуска семейство Манс с помощта на приятеля си Нийл, с когото, както тя споделя пред списание PEOPLE през януари 2025 г., се е запознала в социалните мрежи. Нийл казва на продуцентите на документалната ѝ поредица, че е почувствал, че Грейс е в опасност и трябва да напусне дома на Манс. В същото време той се свързва с Никол и Винс ДеПол, които са се опитали да осиновят Грейс през 2009 г., но са получили отказ.

През декември 2023 г. Нийл се координира със семейство ДеПол, които пътуват от дома си в северната част на щата Ню Йорк до Нашвил, където Антуон и Синтия са се преместили, за да вземат Грейс и да ѝ помогнат да избяга през нощта.

Нито семейство ДеПол, нито семейство Манс обаче имат пълно доверие на Нийл, както отбелязва Синтия в „Странният случай на Наталия Грейс: Последната глава“. Нийл се появява в документалната поредица, но лицето му е замъглено.

What Happened to Natalia Grace? Inside Her Life 13 Years After She Was Abandoned by Former Adoptive Parents https://t.co/LWX7AIvhGy — People (@people) November 17, 2026

Къде е Наталия Грейс сега?

Към 2025 г. Грейс живее със семейство ДеПол в Ню Йорк. Подобно на нея, семейство ДеПол са ниски на ръст и имат дъщеря на име Макензи.

През януари 2025 г. Грейс споделя пред PEOPLE, че се подготвя да живее самостоятелно, като учи за диплома за средно образование и взима шофьорски курсове.

Тя се надява да стане учителка и да създаде свое семейство в бъдеще.

„Аз съм момиче, което обича децата и иска да се омъжи и да има деца“, казва тя. „Но едно от най-важните неща за мен е да не давам обещания, които не мога да спазя. Имала съм твърде много нарушени обещания. Просто съм готова да продължа напред.“, добавя още.

По същото време Грейс споделя също, че наскоро се е срещнала с Нийл на живо за първи път и се е влюбила.

Какво се случи с Майкъл и Кристин Барнет?

През 2013 г. семейство Барнет се местят в Канада, за да може тогава 15-годишният им син Джейкъб да следва магистратура по физика. Джейкъб, който има аутизъм, е представен в епизод на предаването „60 минути“ през 2012 г. като дете чудо в областта на математиката и природните науки и е главният герой в мемоарите на Кристин от 2013 г. „Искрата: Историята на една майка за отглеждането на гений с аутизъм“.

Същата есен Майкъл се връща от Канада в Индианаполис, съобщава Journal and Courier. Той подава молба за развод с Кристин през февруари 2014 г. след близо 20 години брак. Разводът им е финализиран през 2018 г.

През септември 2019 г. срещу Майкъл и Кристин са повдигнати множество обвинения за пренебрегване на лице на издръжка за това, че са оставили Грейс сама в апартамент, докато са се преместили в Канада. Въпреки че съдия от Индиана отхвърля обвиненията за пренебрегване въз основа на възрастта на Грейс, прокурорите успяват да повдигнат обвинения срещу бившата двойка за пренебрегване въз основа на увреждането от нанизъм на Грейс, съобщава Journal and Courier.

Майкъл е признат за невинен по три обвинения в пренебрегване и заговор за пренебрегване на лице на издръжка през 2022 г., според Associated Press. Телевизия WTHR съобщава, че обвиненията срещу Кристин са свалени през март 2023 г.

Какво е казвала Наталия Грейс за Майкъл и Кристин Барнет?

Въпреки драмата около осиновяването ѝ, Грейс се е изказвала положително за Майкъл и Кристин.

Родената в Украйна девойка разкрива пред д-р Фил през 2019 г., че се е чувствала обичана и приета от семейство Барнет и е била щастлива в техния дом.

„Всъщност си мислех, че съм намерила правилното семейство, след като се местих от място на място... Мислех, че съм намерила правилното семейство за мен“, казва тя.

На процеса срещу Майкъл през октомври 2022 г. Грейс също така свидетелства, че не е искала да се мести в собствен апартамент и е искала да остане да живее при семейство Барнет.

„Исках да бъда със семейство Барнет“, казва тя на свидетелската скамейка, според Journal and Courier. „Исках да живея с тях.“, добавя още.

Въпреки това Грейс опровергава твърденията на Майкъл и Кристин, че е излъгала за възрастта си и се е опитвала да навреди на тях и децата им, като разкрива своята версия за събитията в „Странният случай на Наталия Грейс: Наталия проговаря“.

„Чувам всички тези неща, които всъщност никога не са се случвали, от Кристин и Майкъл“, казва тя в документалната поредица, цитирана от Entertainment Tonight. „Шокиращо е и е разочароващо, защото не е вярно. А хората вярват на това, което Кристин и Майкъл казват, без дори да са чули моята страна.“, добавя тя.

През януари 2025 г. Грейс казва пред PEOPLE, че вярва, че е била с „промит мозък“ от семейство Барнет.

„Кристин ме инструктираше да лъжа за възрастта си и да казвам, че съм се опитала да убия родителите си“, казва тя. „Защо би направил такова нещо на детето си?“, добавя още.

Ukrainian orphan Natalia Grace reveals she has a new family in Upstate NY https://t.co/j8M73YohJD https://t.co/Y645FjP6Z4 — New York Post (@nypost) January 6, 2025

На колко години е Наталия Грейс сега?

Според годината, първоначално посочена в украинското ѝ удостоверение за раждане, в което пише, че е родена през 2003 г., Грейс навърши 23 години на 4 септември 2026 г.

През 2012 г. изследване на скелета установява, че по това време Грейс е била на около 11 години, според писмени показания под клетва от 2019 г., получени от Today.com.

Десетилетие по-късно кръвен тест, проведен от медицинската лаборатория TruDiagnostic през август 2023 г., показва, че Грейс е на приблизително 22 години, което предполага, че е била дете, когато семейство Барнет са я осиновили.

По време на лабораторното изследване Грейс е смятала, че е на около 20 години.

„Това малко парче хартия хвърля всяка една лъжа, изречена от семейство Барнет, право в кошчето с клечка кибрит“, казва Грейс в епизод от януари 2024 г. на „Странният случай на Наталия Грейс: Наталия проговаря“.

Тя добавя: „То просто доказва, че не съм лъгала за възрастта си.“