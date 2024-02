Ето какво облякоха звездите на Седмицата на модата в Ню Йорк

С едмицата на модата в Ню Йорк се завърна с множество знаменитости, видени да седят на първите редове на шоута в Манхатън и Бруклин и да пристигат на частни партита за луксозни къщи, включително Gucci и Yves Saint Laurent.

Ума Търман, Мат Деймън, Куийн Латифа и Джулия Фокс се появиха с тоалети, които не разочароваха.

Но също така фурор предизвика и изненадващото появяване на Бионсе, което нажежи целия Бруклин. Тя се появи с майка си Тина Ноулс и сестра си Соланж, за да подкрепи сина на Соланж, Джулез Смит младши, да направи своя дебют на пистата за лейбъла.

