Бианка Ченсори излезе на вечеря само по...дъждобран

Б ианка Ченсори и Кание Уест наскоро вечеряха в ресторант във Флоренция. Това не попречи на съпругата на рапъра да се похвали с тялото си по този повод.

29-годишната Ченсори носеше прозрачен дъждобран, без бельо отдолу, за вечеря в ресторант от висок клас.

Kanye West's wife, Bianca Censori, exposes all as she goes without underwear on their dinner date in Italy. pic.twitter.com/r9tRuFCGX9