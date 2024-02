Заради "голите тоалети": Бащата на Бианка Ченсори гневен на Кание Уест

Б ащата на съпругата на американския рапър Кание Уест иска обяснение от него заради „голите тоалети“ на дъщеря му. За това пише Daily Mail.

Семейството на дизайнерката Бианка Ченсори реагира на скандалната ѝ поява без бельо. Източници съобщиха, че Лео Ченсори, който е основателят на мафиотския клан в Австралия, планира да проведе сериозен разговор с музиканта и да му зададе няколко въпроса.

„Бащата на Бианка, Лео, иска да седне с Кание и да го попита какво, по дяволите, мисли, когато показва жена си като трофей“, казаха те.

Освен това главата на семейството иска да попита Кание как би се почувствал, ако дъщерите му Норт или Чикаго излязат на публично място полуголи. Според източници, Ченсори иска да предаде на зет си, че наранява роднините на жена си, като я показва по този начин.

„Никой мъж никога не трябва да насърчава жената, която обича, да излиза публично по този начин. Това не е любов. Това е контрол“, коментират събеседници на изданието.

Американската телевизионна звезда Ким Кардашиян от своя страна също отправи искане към Кание Уест по темата за „голите тоалети“ на настоящата му съпруга.

