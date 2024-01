Бианка Ченсори отпразнува рождения си ден по оскъдно облекло (СНИМКИ)

Б ианка Ченсори отпразнува 29-ия си рожден ден със съпруга си Кание Уест в Лас Вегас. Двойката отседна в хотел Wynn и прекара нощта с приятели. Като празнична визия Бианка носеше черен псевдосутиен, който прикриваше само зърната ѝ. По-късно към визията бяха добавени къси гащи и ботуши на ток.

Kanye West and Bianca Censori in Las Vegas. pic.twitter.com/nLqbe9Hkij

Кание, който преди ден трогателно поздрави съпругата си за рождения ѝ ден, беше до нея през цялата вечер и както винаги бе облечен в черно. Двойката прекара време в ресторанта, а Бианка танцува сред банкнотите, духна свещичките на тортата и изглеждаше доста щастлива.

bianca censori celebrates birthday at strip club 🖤 pic.twitter.com/dz6xF7xK9b

Наскоро медиите обсъдиха, че Кание Уест е недоволен от липсата на деца в брака си с Бианка и настоява за инвитро. Те писаха, че рапърът обвинява любимата си за проблеми с плодовитостта, тъй като след една година брак тя все още не е забременяла .

Между другото, Бианка се разбира добре с децата на Кание от Ким Кардашиян, особено с най-голямата им дъщеря Норт, която също се влюби в мащехата си. Наскоро те посетиха Дисниленд заедно и бяха забелязани и на представлението на Уест в Маями.

Ye and Bianca Censori celebrating her 29th birthday in Las Vegas 🎂🎉 pic.twitter.com/vIBh2oeCY0