Бях на 15 години и бях ужасен - Двама мъже ме отвлякоха посред нощ

Фин Пуул (Ричардсън) е 18-годишен тийнейджър, жертва на институт за проблемни деца и техен защитник, който работи усилено, за да осъществи мечтата си всички центрове за лечение на младежи да получат допълнителен надзор от страна на Конгреса и да посещава Калифорнийския университет в Бъркли през есента. Преди три години той е отвлечен и принуден да влезе в институт, където преживява жестоки и травмиращи неща.

Пуул споделя ужасяващата си история пред Newsweek, която можете да прочетете по-долу:

Когато бях на 15 години, бях отвлечен посред нощ от двама непознати мъже.

Ужасен и неспособен да протестирам, бях транспортиран със самолет през цялата страна против волята ми и след това бях затворен за следващите 10 месеца, докато накрая не избягах.

Спомням си деня, в който ме докараха там. Двамата непознати ме караха по черен като катран път, насочвайки се към непознато за мен място. Място, което можеше да бъде само лошо.

Можех само да гледам издигащите се облаци дим, които покриваха планините на Юта. Успокоението от движението на колата не можеше да заглуши туптенето в сърцето ми.

Имаше две дълги къщи, засенчени дори под кипящото слънце, с надпис Elevations RTC. Повлякоха ме по дълъг сивкав коридор, след което свалиха дрехите ми и ме поляха с ледена вода. Паднах гол на пода.

Кипящият в мен гняв сега се изливаше като дъжд; мисля, че не спрях да плача в продължение на три дни.

Най-лошото? Баща ми им беше платил, за да направят това.

This week I joined troubled teen industry survivors and advocates for change in Washington DC. We gathered for the Senate Finance Committee Hearing on how US tax dollars have been funding unsafe and abusive placements in private youth residential facilities pic.twitter.com/b9UI6QVHaK

Не бях направил нищо, което да заслужава да ме отведат против волята ми на това място. Никой никога не го е правил. Въпреки това, което ни казват. Никой никога не заслужава това.

Живеех с баща ми след развода на родителите ми. Това бяха много тежки години за мен.

Започвайки най-накрая да опознавам и приемам това, което съм, наскоро преди това бях казал на баща ми, че искам да живея живота си като открит гей тийнейджър и да се преместя при майка ми.

Когато пристигнах в Elevations, ми беше ясно, че това е наказанието ми.

📷 This season, I joined forces with 'Trapped in Treatment' to expose the truths of the troubled teen industry. The first episode of Season 2 of “Trapped in Treatment” will launch Tuesday - April 30th on Apple Podcasts, Spotify, or through your preferred podcast streamer. New… pic.twitter.com/jenjNupNUs