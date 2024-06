Ампутация без анестезия в Газа: Историята на Ахед Бсейо

Т ова беше момент на ужас от Газа, който стана сензация - видео на ампутация на маса за хранене. Без анестезия. Без превръзки. Само кофа, малко сапун и кухненски нож, пише Sky News.

Датата е 19 декември 2023 г. и войната в Газа е в третия си месец. Израелската бомбардировка на северната част на тясната ивица земя е най-интензивна от началото на войната.

(Видеото е архивно: Още четирима заложници са загинали в плен на "Хамас")

В дома на семейство Бсейсо, апартамент на приземния етаж на шест етажен блок, недалеч от болница Шифа в град Газа, 17-годишната Ахед Бсейсо е положена върху кухненската маса.

Масата, на която майката на Ахед прави хляб до преди малко, сега е сцена на невъобразим ужас, тъй като чичото на Ахед -Хани, който е лекар- извършва спешна операция.

Левият крак на Ахед е тежко ранен, а дясната подбедрица е на парчета.

Отчаяна, тя умолява чичо си да не го ампутира, но Хани знае, че няма избор.

Кракът или животът й.

Минути по-рано Ахед е на последния етаж на сградата им и се опитва да се обади на баща си, който живее в Белгия. Високите етажи са най-подходящи за телефонен сигнал и всеки ден тя и по-голямата й сестра Мона отиват там, за да му кажат, че са все още живи.

Тази конкретна сутрин, докато се мъчи да установи връзка, тя забелязва няколко големи израелски танка отвън на улицата. Тогава огромна експлозия разцепва въздуха.

5% of Gaza's population is now dead, wounded or missing.



A holocaust is happening right before our eyes and the world is silent. pic.twitter.com/ThYHFz9be6 — Mohamad Safa (@mhdksafa) June 2, 2024

„Чух трясък и стена падна върху мен“, каза Ахед пред Sky News. „Имаше прах навсякъде и не можех да разбера къде се намирам.“

Заклещена в развалините, Ахед е дезориентиран. Тя вика Мона.

Майка й и братовчедите й се притичват на помощ. Успяват да я извадят от развалините, разкривайки младата жена – жива, но с един счупен крак, а другият на парчета.

„Попитах братовчед ми: Кракът ми няма ли го? и той каза: „Не, не гледай“.

Братовчедите й отнесят Ахед надолу по стълбите към апартамента им. Отвън се чува стрелба.

„Нямаше хирургическо оборудване“, спомня си Ахед. „Чичо ми взе сапун и парцал от кухнята и започна да чисти крака ми… Той започна да плаче. После ми отряза крака.“

Ahed Bseiso’s uncle was forced to amputate her leg on their dining room table - with no anaesthetic - following an explosion.



It was a moment of horror from Gaza that went viral - and one that has led her to America. @Stone_SkyNews shares her story pic.twitter.com/mDpKg3c1UL — Sky News (@SkyNews) June 4, 2024

„Останах в съзнание през цялото време без упойка. Единствената ми утеха беше братовчед ми, който стоеше до мен и рецитираше Корана,“ каза Ахед.

Нейният чичо Хани спасява живота й. Освен това той се чувства длъжен да заснеме процедурата; за да покаже на света какво е станало от живота и смъртта за хората от Газа.

„Каква е тази несправедливост, която ни сполетя? — крещи той право в камерата, докато почистваше раната на Ахед.

„15 дни сме обкръжени. Наложи се да ампутирам крака на племенницата ми без упойка. Къде е милостта? Къде е човечността? С какво сме заслужили това?“

Решението да се качи видеото в социалните медии след време създава възможността за Ахед да пътува от Газа, до Египет и евентуално до Америка.

На шест хиляди мили в малкото американско градче Айкен, Южна Каролина, жена на име Вафа Абед е онлайн. Подобно на толкова много палестинци в изгнание по света, тя е дълбоко засегната от образите, излизащи от нейната родина.

Докато превърташе клипове, тя попадна на видеото на Хани Бсейсо, неговата племенница и ампутацията. Семейството Бсейсо са непознати за нея, но кадрите незабавно й въздействаха.

„Трябва да измъкнеш това момиче“, каза Вафа на сина си Тарек. — Трябва да направиш това.“

Тарек Хайлат, 27, студент по медицина, наскоро беше поел нова позиция на непълен работен ден. Като арабско-американец, той е погълнат от трагедията на конфликта Израел-Газа и започва да работи за благотворителност.

Палестинският фонд за подпомагане на децата (PCRF) е американска благотворителна организация с дълга история на подпомагане на уязвимите деца в региона. Откакто започна последният конфликт, тя се опита, първоначално с малък успех, да евакуира ранени деца.

Сега, отчаян да помогне на Ахед и други, които е виждал онлайн, Тарек започва да създава глобална мрежа от непознати. Въпреки огромните препятствия по пътя си, той следва всяка следа.

Дълго установеният статут на PCRF в Газа и на Западния бряг – съчетан с устрема и решителността на този млад студент по медицина – започва да върши чудеса.

„Продължих да работя, за да гарантирам, че можем да изтеглим Ахед“, каза Тарек.

„Започнах да се свързвам с моите професори и те ме свързаха с различни лекари тук в САЩ. След като това беше установено, започнах да се свързвам с хора в Газа и Египет.“

Извеждането на Ахед от Газа отне повече от месец и 17 неуспешни опита.

His 16 yo nephew Ahed was injured in her right leg , which forced the doctor to amputate the leg. On the kitchen table, using a knife, clothesline, and a water bottle to disinfect the wound. A call that changed his life forever.



Ahed Bseiso, after her foot was amputated.#Free🇵🇸 pic.twitter.com/tXnDnWWoYo — Nura Fieturi(luz nura) (@luznura) January 18, 2024

Израел многократно й отказва разрешение да напусне. Нейният конвой с линейка е нападнат и превозното средство до нейното е унищожено.

В Египет, в процес на подготовка, има паспорти, за които трябваше да се кандидатства, и да се издават визи.

За Тарек и новия му екип това се възприемаше като логистична и бюрократична невъзможност. Той говори по телефона всеки ден, понякога на всеки час, в продължение на две седмици с Червения полумесец.

„Те щяха да поискат разрешение от израелците да се качат на север от Газа, за да я вземат. Никога нямаше да получим зелена светлина. Накрая го получихме.“

Ахед Бсейсо пристигна в Грийнвил, Южна Каролина, на 17 февруари 2024 г., току-що навършила 18 години.

Тя никога преди не е напускала Газа и сега е в нов свят със сестра си Мона до себе си. Останалите от семейство Бсейсо трябваше да останат, хванати в капан в Газа.

Грийнвил беше мястото, където се озоваха, защото Тарек учи медицина там и познаваше хора, желаещи да лекуват нейните наранявания.

​​"Силата идваше отвътре в мен", отвърна тя на въпрос как се е справила с травмата, без дори да издава вик в клипа, "...защото никога не искам да дам на моя нападател възможността да са успели да ни убият и да ни накарат да мълчим."

Ахед пътува от Южна Каролина до Колорадо, за да види доктор в Денвър.

Д-р Омар Мубарак е водещ американски съдов хирург и деен участник в благотворителности. PCRF се свърза с него и той веднага пожела да помогне.

Освен партито за добре дошли, което събра в залата за пристигащи на летището в Денвър, д-р Омар беше уредил нова протеза на крака, безплатно, за Ахед.

Сутринта на процедурата започва с усмивка. Ахед оставя дясната си обувка в Грийнвил и след наместването на протезата, бързо започва да ходи отново.

„Направи четири стъпки, преди да успеем да я спрем. Страхотен ден. Страхотен. Тя е изключително развълнувана,“ каза Д-р Омар.

„Когато видиш хора, които се радват да те видят или правят всичко възможно да те подкрепят... това е нещо, което никога няма да забравя. Но първото нещо, което си помислих, беше „как мога да напусна Газа и да потърся лечение в страна, която вероятно е – дори повече от Израел – до голяма степен отговорна за моето състояние?“ -сподели Ахед.

Ахед ще се върне в Южна Каролина, за да продължи възстановяването си. Тя иска да се върне у дома възможно най-скоро.

„Щастлива съм за тази възможност, но сърцето ми все още е със семейството ми в Северна Газа, което е най-ужасното място на земята в момента.“

Палестинският фонд за подпомагане на децата (PCRF) вече е извлякъл около 100 ранени деца от Газа от началото на последния конфликт. Седем от тях, включително Ахед, са дошли в Съединените щати.

Повечето са изпратени за лечение в региона - 47 са преместени в Катар и 15 в Обединените арабски емирства. Много от тях са в болница в Египет. Ливан, Южна Африка и Йордания се съгласиха да приемат пациенти. Други са отишли ​​в Европа. Обединеното кралство не е приело жители на Газа.

