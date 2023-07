"Без ботокс!": Салма Хайек разкри тайната на младостта си

56-годишната Салма Хайек разказа за основните си тайни за грижа за кожата. Актрисата гостуваше в подкаста Let's Talk Off Camera и на въпроса на водещата Кели Рипа дали някога е използвала ботокс, тя категорично отговори: "Без ботокс!"

Хайек каза, че никога не е прибягвала до инжекции с ботокс и тайната на нейната младост се крие в "редовните медитации", които е разработила за себе си.

„Поради характеристиките на моето тяло и здравословни проблеми развих необичайна медитация, която непрекъснато развивам“, каза Салма, добавяйки, че може да медитира по няколко часа на ден.

Методите ѝ за медитация могат да се различават другите и най-важното в тях, според актрисата, е усещането за енергия. "Тя се движи и танцува във вас, предизвиквайки различни чувства и усещания. Затова често експериментирам със звуци от трети страни."

Много хора не смятат медитацията за „лекарство“ срещу стареенето: например съпругът на актрисата, френският бизнесмен и изпълнителен директор на Kering Франсоа-Анри Пино не вярва в ефективността на медитациите против стареене, но Салма е сигурна, че работи. „Когато тренирам и излизам от стаята, хората ми казват: „О, Боже мой. Отново изглеждаш на 20.”

