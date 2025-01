Бен Афлек и Дженифър Гарнър са прекарали Коледа заедно

Б ившите съпрузи Бен Афлек и Дженифър Гарнър са прекарали празниците заедно.

52-годишният актьор беше женен за звездата от филма „Събудих се на 30“, която също е на 52 години, от 2005 до 2018 г. Двамата има три деца – 19-годишната Вайълет, Фин, на 15 г., както и 12-годишният Самюъл. Въпреки раздялата им според вътрешни източници те са прекарали Коледа заедно в името на децата си.

Ben Affleck and Jennifer Garner are in the "best place" they have been in their relationship, an insider exclusively tells In Touch after the exes spent Christmas together. https://t.co/ClWYG9J6Ff