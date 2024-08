Тя ли е новата му? Зараждащият се романс между Бен Афлек и Катлийн Кенеди

Н овината за новата тръпка на Бен Афлек идва, след като беше съобщено, че 36-годишната Катлийн и Бен са били забелязани заедно през последните седмици на фона на раздялата му с Дженифър Лопес.

Статусът на връзката на носителя на „Оскар“ най-накрая беше потвърден миналата седмица, след като 55-годишната Дженифър официално подаде молба за развод - разкривайки, че двойката се е разделила през април т.г.

Сега вътрешни източници разкриха пред DailyMail.com, че 52-годишният Бен и Кик „се наслаждават да прекарват времето си“ заедно, но писателката остава прикрита относно връзката им, защото не иска да я възприемат като „любовница“.

„Бен и Кик имаха връзка, преди той да се събере с Джей Ло“ - започва източникът. „Те се запознаха, защото Бен е от Бостън, а когато живееш в Бостън, семейство Кенеди е важна фамилия.“

Вътрешният източник продължава: “Така че, когато започна да се среща с Кик, той законно си помисли, че е попаднал в семейство Кенеди. Но тя беше твърде млада и не беше готова за нещо сериозно.“

Източникът подчерта, че романсът на двойката никога не се е припокривал с възобновената връзка на актьора с Дженифър, тъй като продължи: „Те не са имали никаква афера по време на брака му, но за приятелите на Кик е интересно, че веднага след като се случи този развод, изведнъж Бен се срещна със старата си изгора.“

Що се отнася до това как Кик гледа на актьора, вътрешният източник заяви: „Тя смята, че той е интелигентен и много в неин стил, но е изключително стеснителна, защото не иска да я възприемат като любовница.“

„Тя не е любовница. Тя не прилича на Джей Ло и обича да пази личния си живот в тайна“.

Източникът обясни, че Кик не си губи много времето да се притеснява как Дженифър може да се почувства от решението на Бен да се съберат отново, тъй като добави: "Кик харесва Бен и не се интересува какво мисли Джей Ло, честно казано.“

„Когато започнаха да се срещат, той и Джей Ло бяха разделени. Той ѝ го каза много ясно.“

Източникът продължава: „И двамата не приемат това като нещо сериозно, но засега тя се радва да прекарва времето си с него. Те се срещат в хотел „Бевърли Хилс“, защото той предлага на знаменитостите такова ниво на уединение, каквото няма никъде другаде.“

Фактът, че хората казват, че прилича на Джен Гарнър, е ласкателен за нея, тъй като тя смята, че Джен е красива.

DailyMail.com е потърсил Бен Афлек и Кик Кенеди за коментар.

Въпреки че не е ясно и как Бен и Кик са се запознали, дъщерята на Робърт Кенеди-младши има интерес към развлекателната индустрия.

Кик, с рождено име Катлийн Александра, е актриса, която се радва на малки роли в няколко телевизионни предавания и филми, включително „Curb Your Enthusiasm“, в който участва мащехата ѝ Черил Хайнс, 58 г.

Последната ѝ роля е на „мързелива туристка“ във филма „Страх и омраза в Аспен“ от 2021 г.

Завършила е Станфордския университет в Калифорния, където учи история и театър.

Актрисата има присъствие в социалните мрежи, като може да се похвали със 17,1 хил. последователи в Instagram, но не е публикувала нищо там от 24 август 2023 г.

