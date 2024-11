„Дженифър е впечатляваща!“: Бен Афлек с изненадващ коментар за бившата си съпруга

Б ен Афлек все още уважава Дженифър Лопес въпреки раздялата им.

52-годишният режисьор на „Арго“ наскоро похвали бившата си съпруга, докато обсъждаше изпълнението ѝ в предстоящия им филм „Неудържим“.

В интервю за Entertainment Tonight, репортерът попита Афлек за „Неудържим“, в който 55-годишната Лопес е в ролята на майка на еднокрак спортист.

“Неудържим„ е много различен филм от този, но в известен смисъл е подобно вкоренен в страстта на наистина талантливи артисти“, каза Афлек. „Били Голдънбърг и Дженифър и Дон Чийдъл и Джарел... Всички те бяха наистина страстно запалени по този филм“.

„Наистина вярваме в силата на разказването на истории, когато хората, участващи в него, са дълбоко емоционално свързани с историята“, продължи той. Афлек добави, че „Дженифър е впечатляваща“ в „Неудържим“.

„Това е още един филм, с който наистина, наистина се гордеем“, отбеляза той. „Повярвахме в правилните хора и „Неудържим“ е още един пример за това.“

Афлек и Лопес бяха женени в продължение на две години, преди Лопес да подаде молба за развод на 20 август, на годишнината от втората сватбена церемония на бившата двойка.

Лопес посочва като дата на раздялата им 26 април. На този ден певицата беше в Ню Йорк и усилено работеше по снимките на друг филм, който продуцира съвместно с Афлек - „Целувката на жената-паяк“.

Бившите съпрузи бяха приключили снимките на „Неудържим“ три месеца преди това. Афлек, докато все още беше женен за Лопес, бе говорил колко много обича да работи с тогавашната си съпруга по филма.

„Неудържим“ разказва истинската история на бореца Антъни Роблес, който е роден с един крак и не се поддава на очакванията, за да спечели националния колежански шампионат по борба през 2011 г.

Лопес играе майката на Роблес. Останалите актьори включват Джарел Джером (в ролята на Роблес), Боби Канавале, Дон Чийдъл и Майкъл Пеня, а режисьор е Уилям Голдънбърг. Световната премиера на филма се състоя на Международния филмов фестивал в Торонто на 6 септември, малко повече от две седмици след като Лопес подаде молба за развод. Актрисата присъства на премиерата, докато Афлек видимо липсваше.

