Дженифър Гарнър дава любовни съвети на Бен Афлек

Х оливудската звезда Бен Афлек не се интересува от ходенето на срещи „в момента“.

Твърди се, че четири месеца след като Дженифър Лопес подаде молба за развод през август след 2-годишен брак, 52-годишнията актьор е фокусиран върху работата си и не търси да намери отново любовта.

