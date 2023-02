The Last Of Us: Петте вида зомбита, за които всички говорят

А ко сте като нас, през последните няколко седмици сте били напълно обсебени от сериала на HBO "The Last Of Us", а последният епизод безспорно предизвика много бурни емоции.

Действието на телевизионната драма е вдъхновено от едноименната видеоигра и се развива през 2023 г., 20 години след глобална пандемия, при която гъбичка, наречена кордицепс, мутира и предизвиква зараза сред по-голямата част от населението. Филмът проследява Джоел (Педро Паскал), който се опитва да транспортира тийнейджърката Ели (Бела Рамзи) през цялата страна на безопасно място, тъй като тя е имунизирана срещу гъбичките и се надяваме, че ще бъде ключът към създаването на ваксина.

По време на опасното си пътуване те се сблъскват с много различни видове заразени индивиди, които в основата си са като зомбита. За разлика от традиционните зомбита има различни видове заразени.

И така, кои са различните видове зомбита в The Last of Us? И как изобщо действа мутацията на гъбичките? Нека видим какво са събрали от cosmopolitan.com

Каква е причината за мутацията на кордицепса?

ВНИМАНИЕ! Предстоят спойлери!

‘The Last Of Us’ crew reveal they were not allowed to say the word ‘zombie’ on set:



“We weren’t allowed to say the Z word on set. It was like a banned word. They were the Infected. We weren’t a zombie show.” pic.twitter.com/hpaH3lb0zQ — Pop Base (@PopBase) February 14, 2023

Преди да се запознаем с видовете зомбита в The Last of Us, трябва да установим как те изобщо се заразяват. Както се вижда във втори епизод на поредицата, има внезапно избухване на зараза с гъбички, наречени кордицепс. Кордицепсът е гъба в реалния живот, но тя превзема телата на насекоми, главно мравки, а не на хора.

В сериала тя мутира и превзема човешките тела, след като попада в хранителните запаси в продукти като брашно, което Джоел обяснява в трети епизод.

Когато гъбичката превземе човешкото тяло, тя отглежда мицел в мозъка и унищожава всички останали мозъчни клетки. Това води до загуба на паметта на човека, който бързо полудява и единствената му цел е да разпространява спорите си. В крайна сметка гъбичките завладяват изцяло тялото и израстват с пипала извън него, за да разпространяват спори.

Видът на зомбито зависи от продължителността на присъствието на кордицепса в организма.

Бегачи

Бегачите са първият етап от това, което се случва, след като някой е заразен. Случва в рамките на два дни след заразяването, когато някой е ухапан или заразен по друг начин, например чрез храната. Те са най-слабата форма на мутация на кордицепс.

Притежават интензивна скорост и често нападат живите хора на орди. Очите им изглеждат лъскави и се движат по начин, който изглежда доста животински. Наричат ги бегачи, защото могат да тичат много бързо, тъй като все още използват човешките си мускули.

Преследвачи

Следващият етап на заразените хора са преследвачите, което се случва някъде между две седмици и една година след първоначалното заразяване.

Те няма да атакуват директно, а вместо това, както подсказва името им, преследват жертвата си. Те се спотайват в сенките и нападат в най-подходящите моменти.

Кликери

The introduction of the Bloater in The Last Of Us HBO TV Series surpasses the introduction of the First Zombie from the Original Resident Evil in 1996.#HBO #TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/oeT739QSCv — Nicola Polito (@N7Necromorph) February 12, 2023

Кликерите са третият етап от заразяването и той настъпва след поне година от заразяването. Гъбичките вече са превзели изцяло тялото им, което води до ослепяване, но засилва усещането им за звук. Ако сте гледали втория епизод на The Last of Us, сигурно сте запознати с натрапчивия звук, който те издават и се използва като вид ехолокация, за да издирват плячката си. В този момент гъбата ги е направила и физически много силни, така че определено никой не иска да се сблъсква с тях.

Надутите и мошениците

Следващият етап е този на надутите, който настъпва след няколко години от заразяването. Както подсказва името им, те изглеждат много големи, тъй като гъбичките са превзели изцяло тялото им, което ги кара да се подуват.

Физически са много силни и доста груби. Те могат да откъсват парчета от тялото си и да ги хвърлят по нападателите, което води до разпространение на повече от спорите им. Техният размер означава, че е трудно да бъдат убити с куршуми. Вместо това огънят е най-добрият метод за атака.

Мошениците имат същата времева линия като подутите, но основната разлика е, че те са склонни да живеят близо до вода. Те не са толкова силни физически, колкото другите, но могат да изхвърлят облаци спори от телата си, причинявайки киселинни изгаряния на враговете си.

Когато бъдат убити, те изпускат във въздуха последен взрив от кордицепс.

Царят на плъховете

Във видеоиграта The Last of Us II е обяснен петият и последен етап от мутацията на кордицепса - Царят на плъховете.

Мутацията "Царят на плъховете" е това, което се случва с човека 20 години, след като е бил заразен. Кордицепсът слива няколко заразени заедно, за да създаде един гигантски мегабос.

Те се срещат изключително рядко. Царят на плъховете се образува, след като множество пациенти със заразата са били държани под карантина и не им е било позволено да я напуснат.

Въпреки че са изключително редки, те са на практика невъзможни за убиване и ще ви трябва бомба, за да ги свалите.

Да се надяваме, че Джоел и Ели дълго време няма да се сблъскат с такъв.