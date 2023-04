По време на разходка в Аберфан: Бебе се опита да отмъкне чантата на Кейт Мидълтън за £695

Oчарователно едногодишно дете не искаше да се раздели с чантата на Кейт Мидълтън, след като тя му позволи да си играе с нея по време на разходка ѝ с Уилям в Уелс, пише Daily Mail.

Принцът и принцесата на Уелс посетиха Аберфан, за да отдадат почит на онези, които загубиха живота си по време на свлачището през октомври 1966 г. След като посети мемориална градина, която се намира на мястото, където е било училището "Пантглас", преди да бъде ударено от лавина, кралската двойка отдели време да разговаря с членове на обществеността.

This is the moment the Prince and Princess of Wales arrived at Aberfan Memorial Garden to pay their respects to those who lost their lives in the disaster. https://t.co/ZXAfIehKMR pic.twitter.com/9FtqUlzKNJ — ITV Wales News (@ITVWales) April 28, 2023

По време на разходката принцесата на Уелс разговаря с майката Луси Уилямс, която държи едногодишния си син Даниел. Докато майка му разговаря с кралската особа, малкото дете проявява интерес към миниатюрната дамска чанта "Мълбери" на Кейт на стойност 695 паунда.

В клип, публикуван в Twitter от ITV Wales News, едногодишното дете се вижда щастливо да държи аксесоара до лицето си. След няколко мига Луси - чиято свекърва е оцеляла след бедствието през 1966 г. - казва на сина си: „Добре, нека да го върнем“. Но още неготово да се раздели с чантата очарователното момче започва да плаче.

"Преместване по принцески": Кейт Мидълтън стана сензация със свое движение (ВИДЕО)

Уверявайки майката, че заникъде не бъра, Кейт се смее и поздравява следващия доброжелател, докато Луси се опитва да вземе чантата от Даниел. Докато Кейт е обърната с гръб, Даниел решава да пусне чантата на оградата, но Луси успява да я грабне за миг. Обръщайки се към друга майка, Луси изглежда облекчена, че е хванала чантата и след това я връща на Кейт.

This was the moment one-year-old Daniel Williams took a fancy to the Princess of Wales' handbag as she greeted crowds in Aberfan 👜https://t.co/ZXAfIehKMR pic.twitter.com/Lbu5hAKL1M — ITV Wales News (@ITVWales) April 28, 2023

Говорейки пред ITV News, Луси обяснява как Кейт я е накарала да се почувства спокойна в момент, който е можело да бъде смущаващ.

„Мисля, че тя съчувства колко е трудно с децата. Тя каза: „Той може да си играе с нея (чантата), ще се върна за нея!“ Все едно беше всеки друг човек на улицата", обяснява Луси.

"Това е типично за него. Той е малък ураган, не бих очаквал нищо друго!", добавя Луси за малкия Даниел.