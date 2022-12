Кейт Мидълтън сподели спомени за кралица Елизабет II (СНИМКИ/ВИДЕО)

П ринцесата на Уелс Кейт Мидълтън казва в нов запис, който се появява в началото на на нейната коледна служба, че Коледа е била специално време за покойната кралица и нейното семейство, пише People.

Kate Middleton, the Princess of Wales has been striking a balance between regal and relatable in her many appearances in the run-up to Christmas. https://t.co/AmAnHt9kIZ