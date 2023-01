Кейт Мидълтън развесели деца с маска на заек

К ейт Мидълтън посети детска градина в град Лутън, графство Бедфордшир.

Посещението на Кейт беше част от текущата ѝ работа за повишаване на осведомеността за това как отглеждането и развитието на дете в ранните години се отразява на живота му в бъдеще. През 2021 г. тя основа фондация, посветена на изучаването на този проблем.

