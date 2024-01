BAFTA 2024: "Опенхаймер" печели битката на номинации с "Барби"

"Барби" може и да спечели битката за боксофиса, но" Опенхаймер" води в надпреварата за BAFTA - получава 13 номинации за тазгодишните награди.

Епосът на британския режисьор Кристофър Нолан, който изследва истинската история на първата атомна бомба, е избран за номинациите, включително за най-добър филм и най-добър режисьор, както и актьорски награди за звездите Килиан Мърфи, Емили Блънт и Робърт Дауни Джуниър.

Bafta nominations 2024: Oppenheimer, Poor Things, Barbie and Saltburn in running https://t.co/ItxEMzrgim — BBC News (World) (@BBCWorld) January 18, 2024

Следва го аплодираният от критиката "Клети създания", който има 11 номинации за BAFTA. Звездата Ема Стоун, която играе млада жена, възкръснала от мъртвите с ум на бебе, е номинирана за най-добра актриса - подобно на Мърфи, тя спечели "Златен глобус" - докато филмът също се състезава за най-добър филм и изключителен британски филм.

"Барби" пък има пет номинации, включително за най-добра актриса за Марго Роби и поддържаща мъжка роля за Райън Гослинг, но липсва в категориите за най-добър филм и режисьор, която изненада света с феминисткия си поглед върху най-известната кукла в света, когато филмът беше пуснат през лятото.

Вместо това тя получи номинация за най-добър оригинален сценарий, докато филмът също е в краткия списък за най-добър дизайн на костюми и най-добър дизайн на продукцията.

"Anatomy Of A Fall", "The Holdovers" и "Killers Of The Flower Moon" съставляват останалите номинирани в категорията за най-добър филм, докато актьорските номинации включват също Брадли Купър и Кери Мълиган за "Maestro" и Робърт де Ниро за "Killers Of The Flower Moon".

Филмите, избрани заедно с „Клети създания“ за изключителен британски филм, включват „Как да правим секс“, „Наполеон“, „Уонка“ и „Рай Лейн“.

В актьорските категории немската актриса Сандра Хюлер получава две номинации- за най-добра актриса за "Anatomy Of A Fall" и най-добра поддържаща актриса за "Zone Of Interest". Тя е една от 11-те номинирани, от общо 23, които влизат в краткия списък за първи път - заедно с Мърфи за "Опенхаймер".

В категорията за режисура четирима от шестимата са номинирани за първи път като режисьорите: Джонатан Глейзър (The Zone Of Interest), Андрю Хей (All Of Us Strangers), Александър Пейн (The Holdovers) и Джъстин Триет (Anatomy Of A Fall) . Те се изправят срещу Нолан и Купър, които режисираха и изиграха главната роля в "Маестрото" – което означава, че петима от шестимата номинирани са мъже.

Watch live as Lady Macbeth star Naomi Ackie and Barbie star Kingsley Ben-Adir announce the 2024 BAFTA Film nominations, live from Bafta HQ in Piccadilly, London 🎭



Watch here 👇 https://t.co/eJh9SyNeeS — Sky News (@SkyNews) January 18, 2024

„Най-обсъжданите филми на годината“

Номинациите за наградата "Изгряваща звезда", която отличава изгряващ талант и за която се гласува от публиката, бяха обявени преди пълния списък - и включват звездата от "Бриджъртън" Фийби Дайневор, Елорди от Солтбърн, актрисата от "Мечката" Айо Едебири и Миа Маккена-Брус и Софи Уайлд - звезди съответно от филмите "Как да правим секс" и "Говори с мен".

Главният изпълнителен директор на BAFTA Джейн Миличип каза, че номинираните 38 филма обхващат "изключителна" гама от жанрове и истории в "невероятно силно" поле.

„Бяха включени повече филми, което направи процеса на подбор особено труден за нашите членове с право на глас“, каза тя. „Номинираните филми и талантливи хора представляват едни от най-обсъжданите филми на годината, най-приветстваните от критиката и филми, които предстои да бъдат пуснати и открити от публиката.“

BREAKING: Oppenheimer wins battle with Barbie as BAFTA shortlist announced 👇https://t.co/vNPh8G4GUS — Sky News (@SkyNews) January 18, 2024

Анна Хигс, председател на филмовия комитет на BAFTA, добави: „Те представят амбициозни, креативни и изключително впечатляващи гласове от независими британски дебюти до глобални блокбастъри. От сложни морални проблеми до радостни пътешествия на себеоткриване, всички те в крайна сметка изследват човешката връзка."

Победителите ще бъдат обявени на церемонията на BAFTA на 18 февруари, като водещ тази година ще бъде Дейвид Тенант.