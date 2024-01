Раздадоха наградите "Златен глобус": Пълна доминация на "Опенхаймер"

И сторическата драма "Опенхаймер" за "бащата" на атомната бомба доминира на 81-ата церемония за наградите "Златен глобус" във филмовите категории, докато в телевизионните триумфира сериалът за битката за контрол над глобална медийна империя "Наследници", съобщават световните осведомителни агенции и "Варайъти".

"Опенхаймер" на режисьора Кристофър Нолан царуваше на наградната церемония, напомняйки за лятната доминация, която налагаха с наситения в розово касоразбивач "Барби" и дори си спечелиха общото прозвище "Барбенхаймер".

Обширното изследване на Дж. Робърт Опенхаймер и създаването на атомната бомба спечели пет награди, включително наградата за най-добър филм - драма.

В категорията за най-добър филм - мюзикъл или комедия отличието отиде при постмодернистичната продукция "Клети създания" - феминистично преосмисляне на историята за Франкенщайн, въпреки очакваната победа за лидера по номинации с девет на брой "Барби".

На телевизионния фронт "Наследници" - разказ за магнат, напомнящ за Мърдок, и неговото дисфункционално семейство, спечели четири награди, включително за най-добър драматичен сериал.

"Наследници" приключи през май след четири сезона.

"Мечката", проследяващ историята на чикагски ресторант, който се бори да запази вратите си отворени, спечели три награди, включително за най-добър комедиен сериал и за най-добър актьор и актриса в телевизионен мюзикъл или комедия за Джеръми Алън Уайт и Айо Едебъри.

"Говеждо", драмедия за последиците от пътен инцидент, също спечели три статуетки - за най-добър лимитиран сериал и актьорски отличия за Али Уонг и Стивън Йон.

Кристофър Нолан, който използва успеха си в създаването на блокбастъри като "Тъмният рицар" и "Генезис", за да накара "Юнивърсъл пикчърс" да продуцира драмата на стойност 100 милиона долара за Опенхаймер, получи наградата за най-добър режисьор.

Килиън Мърфи, превъплътил се в образа на мрачния учен във фокуса на филма, беше обявен за най-добър актьор в драма.

Филмът "Опенхаймер" беше отличен и за завладяващата си музика, композирана от Лудвиг Йорансон.

Christopher Nolan wins his first Golden Globe for Best Director of a Motion Picture for #Oppenheimer at the 2024 #GoldenGlobes pic.twitter.com/W6tNqgqtCb

Лили Гладстон получи наградата за най-добра актриса във филмова драма за ролята си на жена от племето осейдж, превърнала се в мишена заради петролното си богатство в "Убийците на цветната луна" на режисьора Мартин Скорсезе.

Гладстон не пропусна да отбележи, че признанието й е исторически момент за общността на коренното население, която често е пренебрегвана или маргинализирана от развлекателната индустрия.

And the #GoldenGlobes award for Best Female Actor – Motion Picture – Drama goes to... Lily Gladstone for their role on Killers of the Flower Moon! Congrats! 🎉 pic.twitter.com/BrkkBmfa6V