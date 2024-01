Гилдията на актьорите обяви номинациите си, пренебрегна Ди Каприо

А мериканската Гилдия на екранните актьори номинира за 30-ото издание на наградите си "Опенхаймер", "Барби" и "Американска литература", като пренебрегна Леонардо ди Каприо за най-добър актьор, съобщи Асошиейтед прес.

Както и за отличията "Златен глобус", "Барби" на Грета Гъруиг и "Опенхаймер" на Кристофър Нолан водят по номинации. Всеки от филмите е с по четири, сред които и за най-добър актьорски състав.

#Oppenheimer is nominated for four SAG Awards.



-Cast in a Motion Picture

-Male Actor in a Leading Role

-Male Actor in a Supporting Role

-Female Actor in a Supporting Rolehttps://t.co/nbXVm7i3uK pic.twitter.com/up2SJBQZmQ — Variety (@Variety) January 10, 2024

Марго Роби и Райън Гослинг бяха номинирани за превъплъщенията си в "Барби", а Килиън Мърфи, Робърт Дауни младши и Емили Блънт - за "Опенхаймер".

"Барбенхаймер" продължава да доминира в холивудския награден сезон, както бе и в летния боксофис, отбелязва Асошиейтед прес.

Номинирани за водещата награда на Гилдията - за най-добър актьорски състав, са "Американска литература", "Барби", "Пурпурен цвят" (The Color Purple), "Убийците на цветната луна" и "Опенхаймер". Извън номинациите в тази категория забележимо остана "Клети създания" на Йоргос Лантимос, който в неделя бе отличен със "Златен глобус" за най-добра комедия/мюзикъл. Звездата на филма Ема Стоун е номинирана за най-добра актриса, а Уилям Дефо (но не и Марк Ръфало) - за най-добър актьор в поддържаща роля.

Show some love for our Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role nominees 💛 #SAGAwards pic.twitter.com/Q2Y4WhOSwP — SAG Awards® (@SAGawards) January 10, 2024

"Клети създания" и Ръфало съвсем не са единствените пренебрегнати. За най-добър актьор бяха номинирани Брадли Купър за "Маестро", Колман Доминго за "Ръстин" (Rustin), Пол Джиамати за "Останалите" (The Holdovers), Килиън Мърфи - "Опенхаймер" и Джефри Райт за "Американска литература". Ди Каприо отдавна бе смятан за вероятен кандидат за приза за ролята си в "Убийците на цветната луна" на Мартин Скорсезе. Лили Гладстоун е сред номинираните за най-добра актриса.

A round of applause for all our Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role nominees 👏 #SAGAwards pic.twitter.com/QorAmPEbUx — SAG Awards® (@SAGawards) January 10, 2024

Номинациите бяха обявени от Иса Рей, която играе и в "Барби", и в "Американска литература", и от Кумейл Нанджиани на живо в Instagram.

Тазгодишното издание на наградите на Гилдията на екранните актьори следва 118-дневната стачка на актьорската гилдия SAG-AFTRA, по време на която Холивуд месеци наред се бори за бъдещето си. Сред основните проблеми и искания бяха заплащането в ерата на стрийминга и използването на изкуствен интелект.

Наградите на американската Гилдия на екранните актьори се следят внимателно като показател за наградите "Оскар".

Изборът не винаги съвпада, но е рядкост за най-добър филм или за водещите актьорски категории американската киноакадемия да отличи кандидат, който не е бил номиниран от Гилдията на екранните актьори. Последните две продукции, спечелили наградата за най-добър актьорски състав - "Всичко навсякъде наведнъж" и "CODA: Дете на глухи родители", спечелиха награда "Оскар" за най-добър филм.

В телевизионните категории триото, което обра най-много награди "Златен глобус" - "Наследници", "Мечката" и "Говеждо" , отново водят по номинации.

Церемонията за 30-ите награди на Гилдията на екранните актьори ще бъде на 24 февруари в Shine Auditorium & Expo Hall в Лос Анджелис.

Нетфликс ще излъчва на живо събитието за първи път. Миналата година церемонията бе излъчвана в Youtube канала на Нетфликс.

Тази година Барбра Стрейзанд ще получи наградата на Гилдията за цялостно творчество.