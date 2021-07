За максимална наслада: Как се яде бисквита, покрита с шоколад само от едната страна

У чени от Оксфордския университет определиха как да се яде бисквита, покрита от едната страна с шоколад, така че да донесе максимална наслада, съобщи в. "Дейли мейл".

Бисквитата трябва да се държи с шоколадовата страна отгоре, но преди да се хапне, е добре да бъде обърната. Така мозъкът регистрира най-добре шоколадовата глазура, а когато тя се разтопи върху езика, се увеличава до максимум "сензорното преживяване в устата".

Right, do you eat your chocolate digestives with the chocolate side facing up or down? (There is only one right answer) pic.twitter.com/OY2GalOk8M