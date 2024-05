60 години по късно: Ед Дуайт, първият чернокож, обучен за астронавт, достигна Космоса

Е д Дуайт е истински съвременен ренесансов човек. На 90-годишна възраст, 8 месеца и 10 дни, той успя да добави още едно постижение към прочутата си и разнообразна автобиография. Той стигна до Kосмоса, пътувайки със суборбитален космически кораб New Shepard NS-25 на Blue Origin.

Той изпревари актьора Уилям Шатнър в рекорда за най-възрастен човек, който някога е бил в Космоса.

