Астронавтът, който засне емблематичната снимка "Earthrisе", загина в самолетна катастрофа

А стронавтът, който направи известната първа цветна снимка на Земята от Космоса, загина при самолетна катастрофа в САЩ.

90-годишният Уилям Андерс бил единственият човек на борда на малкия самолет, който управлявал, когато той пада край бреговете на остров Джоунс, близо до щата Вашингтон, в петък.

Синът му, Грег Андерс, потвърди смъртта, като добави, че семейството е „опустошено“.

#RIP astronaut William Anders who died in a plane crash on Friday at the age of 90. Anders graduated from the U.S. Naval Academy in 1955 and opted to be commissioned a second lieutenant in the U.S. Air Force. As a crew member of Apollo 8, he took the iconic Earthrise photograph. pic.twitter.com/E5LJ0icHza — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) June 8, 2024

„Той беше страхотен пилот и ще ни липсва ужасно“, добави той.

Г-н Андерс обиколи Луната с "Аполо 8" през декември 1968 г., в първия космически полет на човек, напуснал орбитата на Земята.

По време на полета г-н Андерс заснема това, което се превърна в една от най-емблематичните снимки, правени някога, изображение на Земята, издигаща се над лунния хоризонт.

На тази снимка се приписва разпалването на глобалното екологично движение, което показва колко деликатна и изолирана изглежда Земята от Космоса.

Тяхната мисия проправи пътя към първото кацане на Луната от "Аполо" 11 седем месеца по-късно, когато Нийл Армстронг стъпва на Луната.

He took the iconic “Earthrise” photo showing the planet as a shadowed blue marble from space in 1968.https://t.co/Pj6olrKWh9 — KOIN News (@KOINNews) June 8, 2024

Сенатор Марк Кели, който също е пенсиониран астронавт на НАСА, написа на X: „Андерс промени завинаги нашата перспектива за нашата планета и за нас самите с известната си снимка на изгрева на Земята от "Аполо" 8.

Bill Anders forever changed our perspective of our planet and ourselves with his famous Earthrise photo on Apollo 8. He inspired me and generations of astronauts and explorers. My thoughts are with his family and friends. https://t.co/duYdSbSZ0C — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) June 8, 2024

„Той вдъхнови мен и поколения астронавти и изследователи. Мислите ми са с неговото семейство и приятели.“

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase