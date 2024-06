Мистериозна дупка на Марс може да е бъдещият дом на астронавтите

С транните дупки в повърхността на съседната ни планета може би един ден ще осигурят места, където астронавтите ще могат да се приютят.

Мистериозна яма на Марс, заснета от орбиталния апарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) на НАСА, отново разпали интереса към потенциала на тези обекти да подпомогнат бъдещи човешки мисии на Червената планета.

Кратерът с диаметър само няколко метра се намира по склоновете на марсианския вулкан Арсия Монс и е една от многото подобни дупки на планетата, които може да водят към по-големи подземни пещери. Следователно тези ями вероятно биха могли да осигурят защита от високите нива на радиация на планетата, ударите на метеорити и екстремните температури, което ги прави подходящи за обитаване от хора.

Апаратът MRO на НАСА за първи път засне тази конкретна яма на 15 август 2022 г. от височина 159 мили над марсианската повърхност. Тя е една от многото, открити по склоновете на трите големи вулкана в района на Тарсис.

Mystery hole found on Mars could be future astronaut home https://t.co/lw50TxmZW3