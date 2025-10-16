Милионите на ангелите - кои модели на Victoria’s Secret печелят най-много

П рофесията на модела остава една от най-печелившите и престижни в света и през 2025 г. Топмоделите продължават да реализират впечатляващи доходи чрез участия в модни ревюта, рекламни кампании и разнообразни бизнес начинания.

Victoria’s Secret – компания, известна със своите емблематични модни ревюта и луксозни колекции бельо – от години служи като трамплин за множество модели, издигнали се до световна слава.

В сряда вечерта ангелите отново блеснаха на розовия килим, за да отпразнуват модното ревю Victoria's Secret 2025.

Вижте в нашата ГАЛЕРИЯ кои са 8-те най-високоплатени модели:

Към октомври 2025 г. пазарната капитализация на Victoria’s Secret & Co. е приблизително 2,33 милиарда долара. Компанията отчита глобални нетни продажби от 6,23 милиарда долара за 2024 г. и нетна печалба от 109 милиона долара за фискалната 2023 година.